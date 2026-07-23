Toto Wolff, Kimi Antonelli e quella frecciata (con tutto l’arco) alla Ferrari: “Dovevano prenderlo 6 o 7 anni fa, non accorgersene ora”. E in Ungheria si accende la sfida

Uno dei rimpianti di questa Ferrari non può che essere non aver portato in squadra Kimi Antonelli. Sarebbe stato il binomio perfetto, quello che per anni si è cercato ma che è sfuggito quando l’italiano era solo un bambino. E la storia, ormai, è nota a tutti: la Scuderia ci ha provato, ma a convincere la famiglia e il management del tempo è stata la Mercedes, con un programma super definito e, soprattutto, esclusivo.

Aspetti che hanno fatto la differenza, con tutto il resto che poi è venuto da sé negli anni. Prima le vittorie in kart, poi quelle all’esordio in monoposto e, alla fine, la rapida ascesa verso la F1. Un percorso quasi sempre vincente e dominante, lasciando tutti quanti a bocca aperta. E se oggi ci sono i record e la testa nel Mondiale, gran parte del merito è di quell’intuizione di Toto Wolff e Gwen Lagrue, all’epoca a capo del programma giovani delle Frecce d’Argento.