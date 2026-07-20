Dalle lacrime di Spa 2025 ai record di Ascari, com’è che Kimi Antonelli è diventato il favorito assoluto per questo Mondiale di F1?

Due frasi dal significato potente. Quest’anno ha impressionato tutti quanti e c’è voluta soltanto una gara di “rodaggio”. A Melbourne Russell l’aveva battuto, poi Kimi non si è più fermato: in Cina la prima vittoria, poi il bis a Suzuka. In Giappone aveva avuto un po’ di fortuna, quindi la gara dopo, a Miami, ha deciso di dominarla. In Canada un altro successo un po’ fortunato, complice il ritiro del compagno di squadra, poi un weekend da fenomeno a Monaco: la Mercedes fatica e le prove non vanno bene, ma lui fa la differenza.

Strappa la pole con un giro stratosferico, mentre Russell è sesto a quattro decimi. Poi, in gara, la masterclass stagionale: prima domina, poi è costretto a gestire la pressione di una nuova partenza dopo la bandiera rossa causata dal botto di Leclerc. Al suo fianco parte Hamilton, con la Ferrari che fino a quel momento aveva praticamente sempre guadagnato posizioni al via.

Prima del via lo inquadrano più volte, lui sembra avere la testa totalmente in un’altra dimensione. Per vincere, a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi, serve “solo” uno scatto perfetto, lo stesso che fino a quel momento poche volte gli era riuscito: lo fa, lasciando il paddock a bocca aperta. Al rientro in parco chiuso lo applaudono tutti: avversari, team, addetti ai lavori. Non c’è nessuno che gli passi di fianco senza volergli stringere la mano.

Il momento è magico, ma le difficoltà non tardano ad arrivare. Ritiro per motivi tecnici in Spagna, weekend non perfetto in Austria, dove vince Russell, altro ritiro per problemi in Inghilterra. La leadership in campionato si accorcia e la situazione torna ad essere teoricamente complicata.

Teoricamente, sì, perché le difficoltà sono affrontate in maniera ben diversa rispetto a un anno fa. Lui continua a sorridere e a scherzare fuori dalla pista, fa l’uomo squadra quando serve e, una volta in macchina, corre velocissimo. Sembra affrontare tutto nella maniera migliore possibile, quasi avesse già dieci anni di F1 alle spalle. Così non è ed è per questo che la stagione di Kimi Antonelli fa paura.