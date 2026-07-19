Disastro Russell e capolavoro a Spa di Kimi Antonelli. Manco in F1 it’s coming home, ma l’Italia c’è: “Cerco di portare in alto il Tricolore”

Un allungo da mondiale, per chi col tempo e coi risultati è diventato il favorito. Tornato nel paddock non può che commentare tutto con un gran sorriso, così come fatto con Charles e Max - terzo - nel retrodopodio: “È stata una gara dura perché il passo era molto simile per tutti, quindi non è stato facile”, racconta a Sky Sport F1. “Con la Virtual Safety Car Charles è passato davanti. Oggi era molto veloce ed era difficile staccarlo perché la scia era molto potente; anche dopo averlo sorpassato, ho fatto fatica a mettermi al sicuro. Però è stata una bella vittoria e adesso sono concentrato su Budapest”.

Fa impressione anche come, appena dopo essersi preso un altro successo, pensi già a come ripetersi al prossimo GP. In Ungheria la minaccia sarà ancora la Ferrari, viste le caratteristiche della pista, e lui avverte già tutti: “Andranno molto forte. Questo weekend abbiamo portato un pacchetto a basso carico, mentre lì torneremo alla configurazione delle gare precedenti. Non sarà facile perché la Ferrari è molto competitiva, quindi sarà importante massimizzare ogni sessione e cercare di ottenere il miglior risultato possibile”.

Poi, c’è tempo anche per una battuta. Nel giorno in cui si giocherà la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, a rappresentare l’Italia nel mondo è stato solo lui. La Nazionale in America non c’è nemmeno arrivata, ma per qualcuno “l’Italia ha Kimi Antonelli”. Glielo riportano, lui risponde facendo una mezza promessa: “È una bella cosa. È fantastico ricevere così tanto supporto ed è un privilegio rappresentare l’Italia. Cerco sempre di fare del mio meglio per riportare il tricolore sul gradino più alto del podio”. In questo momento, ci sta riuscendo meglio di tutti.