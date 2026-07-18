In Belgio Kimi Antonelli è (Spa)ventoso, Charles Leclerc e la Ferrari perdono l’attacco alla prima fila per un’assurdità: “Sono arrabbiato, per non prendere rischi ho mollato”

Il bilanciamento della vettura era cambiato, ma una volta tornato ai box insieme alla squadra una soluzione è stata trovata e, alla fine, ha persino eguagliato un altro record, quello di Alberto Ascari, unico italiano sei volte in pole in un’unica stagione. Peggio è andata a Leclerc, beffato da una bandiera gialla proprio come in Austria.



Nelle note della direzione gara c’è un’indicazione precisa: qualora una bandiera gialla fosse esposta - con tanto di foto del Marshall con bandiera ferma - in entrata di pitlane, questa non va considerata valida per chi invece è in pista. Peccato che, quando Leclerc passa di lì, il commissario quella stessa bandiera la sta sventolando. Lui mentre corre la vede e, d’istinto, alza il piede.

Con grande onestà, appena tornato nel paddock ammette di aver rallentato e di essere a conoscenza di quella nota, nonostante del rammarico c’è e non lo nasconde: “Non eravamo lontani (dalla prima fila, ndr), perché siamo tutti attaccati e nell’ultima curva sapevo di avere qualcosa in più”, spiega a Sky Sport F1 dopo che gli viene chiesto se la prima fila fosse un obiettivo alla sua portata.

Poi continua: “Sono un po’ arrabbiato, ma allo stesso tempo al briefing è stato discusso che lì ci sarebbe stata una bandiera gialla per la pit entry. Non sapevamo esattamente dov’era e a me sembrava molto in mezzo. Cioè, sono uscito dalla curva 18 e l’unica cosa che potevo vedere era la bandiera gialla. Per non prendere rischi ho mollato e ho perso quello che ho perso. Ero 4-5 centesimi davanti, penso. È un peccato, una prima fila sarebbe stata molto buona su questo circuito”.