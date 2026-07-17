Il venerdì (da cannibale) di Kimi Antonelli a Spa? Spiega meglio di qualsiasi altra cosa perché è il favorito, per gara e Mondiale

“Abbiamo ribaltato completamente la macchina perché in FP1 abbiamo faticato molto, più del previsto”, ha raccontato Kimi alla stampa una volta rientrato nel paddock. “Il cambiamento è stato positivo, ma ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare perché la Red Bull è veloce, la McLaren era lì davanti, quindi serve mettere tutto insieme”.

A farlo sorridere c’è soprattutto il ritmo impresso nei long run della seconda sessione, il più veloce visto fin qui, nonostante lui rimarchi di dover ancora lavorare: “Sul passo gara mi sono sentito molto forte. La macchina è cambiata parecchio tra le due sessioni, quindi ci sarà molto da fare durante la notte per essere pronti per domani e per domenica”.

Di cambiamenti ce ne sono stati, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso e lui non si accontenta perché vuole fare addirittura meglio di così. È l’ennesima conferma di uno stato di forma totale che ormai prescinde da pista o condizioni: Kimi Antonelli c’è, sempre. E soprattutto, non sta davanti soltanto quando la W17 è imprendibile, ma anche quando gli avversari provano a mettere pressione, mostrandosi sempre più solido e in grado di avere la situazione completamente sotto controllo. Tutto ciò che serve per lottare per il Mondiale, insomma.