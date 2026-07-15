Chi è Gabriele Minì, l’italiano che a Silverstone ha provato per la prima volta un’Alpine di F1? Classe 2005, è il protagonista di una vera favola di motorsport

Il pilota Mercedes è la punta, ma dai campionati propedeutici fino al karting di italiani che si stanno mettendo in mostra ce ne sono tantissimi, forse mai così tanti negli ultimi anni. E vederli vincere, lottare, è uno spettacolo.

Per Gabriele è un altro piccolo passo verso il suo sogno, cominciato nell’officina di papà Fabrizio a Marineo, nonostante nel prossimo futuro non sembra esserci la possibilità di diventare uno dei 22.

Alpine è al completo e, in caso di addio a Franco Colapinto, al posto dell’argentino ad Enstone potrebbe tornare - per l’ennesima volta in carriera - Fernando Alonso. In questa F1 non c’è posto, la stessa cosa che sta sperimentando un altro italiano velocissimo, Leonardo Fornaroli.

Campione di F3 e F2, quest’ultima vinta da rookie, è in lotta con Rafa Camara - junior Ferrari - per un posto da titolare in Haas, supportato da McLaren. Altri sedili, al netto di rivoluzioni pesanti, al momento non ce ne sono.

Per il palermitano è un sogno in stand-by, almeno per ora, ma ciò non toglie nulla alla favola di cui fin qui è stato il protagonista. Una storia di un motorsport romantico che non esiste quasi più, costruita su tanto talento e pochi soldi.