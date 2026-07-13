Kimi Antonelli impressiona tutti, pure Pier Silvio Berlusconi: “Lo adoro, sarò suo tifoso per sempre”. Poi svela un retroscena sui diritti di F1 e MotoGP su Mediaset

Kimi Antonelli piace proprio a tutti, persino a chi di campioni passeggiare nella propria casa ne ha visti parecchi. Perché nonostante la giovane età, con una magia dopo l’altra l’italiano ha catturato l’attenzione di tutti, diventando in un attimo lo sportivo - e non solo - del momento. Tra i tanti “pezzi grossi” che ha colpito c’è anche Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, che di Antonelli ha parlato lo scorso mercoledì sera negli studi di Cologno Monzese in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva.

Tra un argomento e l’altro, infatti, quando è arrivato quello della F1 Berlusconi ha spiazzato tutti, e non solo perché ha dichiarato apertamente di essere un tifoso dell’italiano: “È lo sportivo che più mi ha impressionato negli ultimi mesi”, ha raccontato riferendosi all’attuale leader del mondiale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. “Lo adoro perché è fantastico e di lui mi piace tutto: il sorriso, come parla, come si pone con la squadra, come guida e come vince”.