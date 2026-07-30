La più bella storia di Franco Baresi è questa qui: venne a salutare mio padre a Chiesina Uzzanese dopo mesi a lottare per la vita

Quando pensavamo tutti al peggio, avevo fatto una promessa a me stesso, a mia mamma. E anche a mio padre, che in coma non poteva ascoltarmi, chissà se è vero che in coma non si capisce nulla. La promessa era farlo incontrare con il suo idolo: il capitano, il Franz (come lo chiamava lui), Franco Baresi. Sembrava un obiettivo quasi impossibile: non avevo idea di come si potesse portare questa leggenda assoluta a cena al nostro ristorante, La Favola Mia a Chiesina Uzzanese, paese di quattromila abitanti che si conosce solo per il casello autostradale e la discoteca Don Carlos. Ma sono bastate due telefonate con amici in comune, con il sindaco del paese e l’organizzatore Nicola Stagi, per scoprire un uomo grande, anzi grandissimo, come il calciatore che abbiamo visto in campo.

Baresi, in un momento cosi delicato della vita di uno sconosciuto tifoso rossonero, non ha fatto una piega. Ha chiesto la data e ha confermato che sarebbe stato presente. Poche parole, tanti fatti. Come quando guidava la difesa del Milan.