Maverick Vinales a 8 secondi da Cal Crutchlow nella Sprint del Sachsenring: l'enorme talento di avere torto anche quando ha ragione

“Se KTM avesse avuto fiducia, sarebbe stato completamente diverso – aveva detto quasi a giustificare se stesso - Credo che la settimana scorsa credo ci siano stati gli ultimi contatti, non ho più parlato con loro. l’ho saputo dai media che Di Giannantonio sarebbe andato al mio posto. A quel punto ho parlato con KTM e poi, quando sono arrivato al Mugello, loro mi hanno mandato un contratto via mail. Io l’ho firmato e ok, non era un buon contratto, però in ogni caso volevo correre. Credevo davvero negli ingegneri che ci sono in KTM. Quindi, anche se non era un contratto che faceva i miei interessi, l’ho firmato. E dopo due settimane mi hanno detto che quel contratto non era assolutamente valido. Dopo una cosa così, cosa ti puoi aspettare? Voglio dire, io non voglio restare qui. Da parte loro non è stato serio”.

Se le cose stanno davvero così, è difficile dargli torto. Ma scendere in pista e chiudere una Sprint a quasi dieci secondi dal penultimo è comunque qualcosa su cui deve aver pesato l’atteggiamento mentale e non solo i condizionamenti fisici dovuti a un infortunio che sembra non voler guarire mai e a cui s'è aggiunta anche la brutta caduta rimediata nella FP1. “Attualmente – aveva detto sempre giovedì - da questo mondo io mi sento e non credo che continuerò". Se non cambia atteggiamento prima del tempo, però, rischia di “non continuare” già da dopo questo fine settimana di gara in Germania.