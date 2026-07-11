Le corse danno, le corse tolgono: Marco Bezzecchi costretto a lasciare il Sachsenring con una frattura alla clavicola sinistra

Il 2026 di Marco Bezzecchi è qualcosa che nelle corse non si era mai visto: sei podi di cui quattro vittorie in sette gare, il mondiale che “può solo perdere”, il trionfo al Mugello. Poi il primo zero in Ungheria, la squalifica a Brno, la caduta ad Assen e ora, durante le Q2 del Sachsenring, l’infortunio.



L’Aprilia di Marco perde aderenza col posteriore in curva 7, mentre viaggia con un casco rosso sul monitor dei tempi. La moto è di traverso, lui insiste sul gas, lei a un certo punto si ribella e lo lancia per aria, costringendolo a una lavatrice nella via di fuga. La caduta è brutta ma non sembra tremenda, anche se Marco rimane a terra per un po’, dolorante. Il primo brutto segnale è quando siede dietro allo scooter per tornare al box e lo fa con la visiera abbassata, il secondo è scendendo dal motorino: si tiene le mani e non prova neanche a prendere la seconda moto, sale nel camion. Uscirà dieci minuti più tardi con una fasciatura.