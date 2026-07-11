Sinner-Djokovic: ecco come Jannik ha ritrovato la finale di Wimbledon dopo la sfida con l’eternità di Nole

L’incontro prosegue nel segno del servizio, fedelissimo di Jannik Sinner, mentre Djokovic non può dire di poter contare su una percentuale ottimale di seconde di servizio. Il gioco a cui assistiamo sul Centrale di Londra è fatto di scambi potenti, poche variazioni e impatti secchi sul piatto corde. Le variazioni arrivano sull’1-2: Sinner è sotto 15-30 ma è proprio la soluzione alternativa a fargli riprendere le redini della partita. Novak Djokovic assaggia un primo, apparente punto di rottura: sul due pari, 15-40, tutto sembra suggerire un’altra battuta d’arresto, ma il recupero è dietro l’angolo. Profondità, questa è l’aiutante del serbo, che con un colpo al millimetro entro la linea di fondo si porta avanti salvandosi. Da qui cambia l’inerzia della partita. Jannik Sinner lo lascia fermo in più di un’occasione, lo spettacolo continua a offrire un tennis di forza, spinte che costringono il serbo quasi all’apnea, una gabbia senza uscita a velocità impressionanti. Poi qualche serve and volley, alcune smorzate, un pallonetto al centimetro da parte del numero uno. Il 6-4 arriva come il primo, quasi inevitabile, frutto di break point sfruttati con un’attenzione calcolata.

Il terzo set è segnato subito da un break. Jannik Sinner cerca il percorso netto, mentre Nole Djokovic cerca di prolungare quanto più possibile la sua permanenza sull’erba londinese. Un apparente cortocircuito iniziale per il serbo si conclude invece con una reazione invidiabile, ma il suo tennis non può che piegarsi dinanzi alla qualità dell’avversario, pur continuando a lottare. Il sorriso sul volto del tennista di Belgrado sul 40-40, 2-1 per Sinner è sinonimo di genuina consapevolezza, quella di chi sa di dover fare i conti con il punteggio e con le reali possibilità di vittoria. Il pubblico lo incita, puntando a una partita più lunga, ma il 5-3 sul tabellone racconta ben altro. La fatica sopraggiunge, ma a 39 anni il suo tennis non impallidisce mai del tutto.