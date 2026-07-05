Cosa rimane della partita tra Berrettini e Dimitrov a Wimbledon? Il senso più duro del tennis e l’orgoglio ferito di due campioni

Della partita tra Matteo Berrettini e Grigor Dimitrov non c’è molto da dire, se non che è stata costruita sulla complementarità dei due. Da un lato l’eleganza del bulgaro, dall’altro la potenza dell’italiano, entrambi però aiutati da un servizio che, quando entra, non fa sconti. Un tennis tutto sommato nella media, non estremamente speciale ma nemmeno troppo deludente, il risultato parla chiaramente di un gioco altalenante. Così sono le partite Slam dai prologhi inequivocabili, dove, avanti di due set a zero, un giocatore viene successivamente travolto da un avversario redivivo, con poche probabilità di recupero a suo favore ma tanta voglia di contestarle. In fondo, stiamo pur sempre parlando di uno sport dove l’ultima parola non è mai detta, neppure quanto tutto sembra spingere in una direzione ben precisa. Grigor Dimitrov domina 6-3, 6-4 in apertura, ma si piega nei due set successivi (3-6, 5-7), sotto il giogo di un Berrettini che, nell’intimità dello spogliatoio all’alba del terzo set, ritrova quella determinazione necessaria per salvare l’incontro e portarlo al quinto. Se con Stan Wawrinka Matteo era riuscito a imporsi dopo una maratona di tre tie-break all’ultimo sangue, questa volta la formula vincente non è stata la sua. La rimonta non vede il lieto fine, 6-3 a favore di Grigor Dimitrov è quello che riporta l’ultima colonna del punteggio sul Centre Court: i ruoli si invertono ed è l’ex numero 3 al mondo a ingranare nuovamente la marcia nel momento decisivo. Ma possiamo davvero parlare di sconfitta e di vittoria? Al di là del risultato, Matteo Berrettini e Grigor Dimitrov, così diversi in campo, fuori dalle righe del tennis hanno in comune molto più di quanto si possa pensare. Per anni gli infortuni hanno impedito a entrambi di tornare a esprimersi al massimo delle loro possibilità. Per questo è difficile individuare un vero perdente al termine di un incontro in cui i protagonisti non hanno lottato soltanto per un posto agli ottavi ma anche, e soprattutto, per dimostrare a se stessi che non è mai troppo tardi per tornare a sorridere in faccia a uno sport che li ha fatti soffrire.