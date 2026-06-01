“Rafa”: il vero e unico re del Roland Garros è su Netflix, non in campo. Nadal è l’uomo che lotta, il suo tennis un confronto eterno con la sofferenza

Ma si sa, quanto più una cosa sembra irraggiungibile, tanto più là si brama. Battere Federer è una cosa, batterlo a Wimbledon è tutta un’altra storia. Una storia che deve aspettare il 2008, dopo due anni trascorsi a scontrarsi con un muro, troppo impuro per una Londra che predilige la danza classica del Maestro svizzero. Tutto sembrava suggerire che gli spagnoli non fossero in grado di vincere su erba. Rafa lha presa sul personale. Usurpa il trono dopo 4 ore e 48 minuti di match, poco più di 7 le ore totali contando le interruzioni per pioggia. Durante uno dei primissimi tornei, per aiutare il giovane Rafa ad affrontare la tensione, zio Toni - allenatore di una vita - gli diceva che non appena fosse stato in difficoltà, avrebbe fatto piovere. Una promessa impossibile ma necessaria che sul Centrale della capitale inglese torna a risuonare nella mente di Nadal. Solo che questa volta, la pioggia andava fermata. Puoi fermare la pioggia perché io non perderò, potrà vincere lui ma io non perderò”. Toni Nadal non aveva dubbi, al ritorno in campo il volto del nipote è quello di uno che la partita la porterà a casa. E così è stato. Parliamo di artisti, di geni e di divinità, di atleti che la testa la rivoltano a loro piacimento, nei momenti in cui conta davvero. Forse Wimbledon 2008 è stata la prima dimora del vero Nadal: quello che preferisce soffrire e lottare piuttosto che vincere. Vincere è la conseguenza. Resistere è il motore. Che poi le due cose coincidano è un privilegio riservato a pochi. Lo dice lui stesso: “Non sono un vincente, sono un competitore. La vittoria è momentanea, ciò che mi ha sempre motivato è la voglia di continuare a lottare, perché la soddisfazione viene dalla difficoltà”. E allora viene da pensare che quel giorno, nella perfezione del rituale, il cielo abbia interceduto per lui, mettendolo nelle condizioni ideali per soffrire, per poi, solo dopo, concedergli di assaporare la bellezza del trionfo.