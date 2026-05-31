Zerocalcare, 'Due Spicci' per davvero? Su Instagram le accuse di grafici e animatori che avrebbero lavorato alla serie Netflix: "Sfruttati e sottopagati, 6 euro l'ora, ritmi disumani"

'Due Spicci', la terza serie animata di Zerocalcare per Netflix, pare già aver fatto er botto. Quasi impossibile aprire qualunque social senza imbattersi in clip con le profonde riflessioni tra l'autore e il suo armadillo (sempre magistralmente doppiato da Valerio Mastandrea). Le reazioni del pubblico sono, in linea generale, commosse, coinvolte, in poche parole: stanno a piagne tutti, scoprendo nuove vette di introspezione emotiva. Questa però potrebbe essere solo una parte, quella bella, della storia. Su Instagram la pagina Un.i.ta (Unione Italiana Animatori) oramai da giorni pubblica testimonianze anonime di persone che sostengono di aver lavorato a 'Due Spicci'... per due spicci. Si tratterebbe di grafici e animatori che accusano d'esser stati sottopagati malamente, d'aver accettato l'incarico perché 'per le partite iva non ci sono reali alternative nel settore creativo'. 'Mi volevano dare 6 euro l'ora', denuncia qualcuno. Altri parlano di contratti e ritmi lavorativi fuori da ogni grazia, perfino 'disumani'. Ora, la questione esiste, serpeggia online, tra l'indifferenza generale. Non sappiamo cosa sia successo davvero, al momento non possiamo proprio saperlo. Ma vorremmo.

Perché lo scenario che emerge qui, purtroppo, non sorprende. Il mestiere del 'creativo', in ogni sua declinazione, non viene quasi mai considerato 'lavoro vero', nemmeno e soprattutto dal punto di vista della remunerazione. Insomma lo fai perché ti piace, no? Mica per campà! Lo sfruttamento è la regola dappertutto, normalizzato, accettato dagli stessi che ne sono vittima perché hanno paura di perdere pure quei croccantini possi che pur ricevono in iniquo cambio della propria fatica. Poi c'è la vergogna di far sapere d'aver accettato tali condizioni, vergogna da cui nasce il tradizionale muro di 'omertà' dietro cui si trincerano un po' tutti, con le pezze ar culo e 'contenti', anzi grazie per l'opportunità. Il tema è molto serio, per quanto non venga mai considerato per davvero. Non ci interessa sparare contro Zerocalcare (che potrebbe benissimo non essere al corrente di questa eventuale situazione e non averne, quindi, alcuna 'colpa' reale). Però, per infiniti motivi che riguardano noi tutti, specie i pori freelance, desidereremmo un attimo capire come siano andate le cose. Pure perché, oltre alle testimonianze che siamo qui a riportarvi, già non manca qualche piccolo mistero...