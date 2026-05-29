Delitto di Garlasco: chi è Amilcare Adami, l’altro zio ricchissimo di Andrea Sempio nelle cui proprietà la “famiglia” si riuniva per sfuggire alle cimici della procura?

Chi è lo zio ricchissimo di cui parla davvero Andrea Sempio nelle chat di Italian Seduction? In un precedente articolo abbiamo parlato di Francesco Sempio, dato che nella Lomellina, insieme con Riso Scotti, Curtiriso di Bruno Sempio è certamente l’attore più importante con miliardi di euro annui di fatturato. Non sarebbe lui, però, lo zio paperone in questione, seppur più modesto a livello di fatturato. Da alcune nuove intercettazioni nei confronti di Andrea Sempio e la sua famiglia sta emergendo che proprio in uno dei possedimenti agricoli di questo misterioso zio l’attuale indagato e la sua famiglia si sarebbe recato a più riprese per poter parlare al riparo da intercettazioni ambientali. Ecco un tassello in più alla ricostruzione del maresciallo Marchetto rilasciata nella sit del 25 luglio 2025. In questo interrogatorio l’ex carabiniere spiegava di aver ricevuto alcune informazioni a proposito di alcuni incontri fra il capitano Gennaro Cassese e il maresciallo Maurizio Pappalardo presso la cascina Crivellina, posseduta da Amilcare Adami, ex marito della zia paterna di Andrea Sempio, il quale proprio a ridosso della prima indagine su Andrea Sempio, peraltro, ha ceduto la sua impresa, Moyashi Germogli di Soia, alla figlia Paola.
In questa sit Marchetto parlava anche del fatto che la cascina fosse frequentata anche dal procuratore di Vigevano Alfonso Lauro – che nel 2014 aveva dato il suo addio a Garlasco per diventare consigliere giuridico dell’allora Ministero dello sviluppo economico – e dalle nuove intercettazioni oltre a magistrati coinvolti nell’indagine su Sempio e forze dell’ordine, si parla legge anche di pesanti nomi della politica di area centro-destra. Anche Massimo Giletti il 6 ottobre in una puntata de Lo Stato delle Cose aveva messo in onda un servizio a proposito della cascina Crivellina nel quale veniva tirato in ballo un testimone, ex dipendente dell’agriturismo parte del complesso “La Rovere”, che aveva appunto accennato a questa circostanza, restando però sul vago, specificando che questi si sarebbero recati in cascina ma “solo per mangiare e andare a caccia”. Un altro ex dipendente dell’agriturismo, poi, aveva confermato la frequentazione dei magistrati, dove venivano offerte cene ai carabinieri. Di Amilcare Adami sulla Provincia Pavese si erano lette – in precedenza alle rivelazioni della stampa a lavoro su Garlasco – perlopiù notizie a proposito delle sue innovazioni nel campo della coltivazione dei germogli di soia e di una serie di furti d’armi subiti nel gennaio del 2014. Nei prossimi giorni, evidentemente, se ne parlerà in altro modo e senza dubbi, con maggiore insistenza.