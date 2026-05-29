Delitto di Garlasco: chi è Amilcare Adami, l’altro zio ricchissimo di Andrea Sempio nelle cui proprietà la “famiglia” si riuniva per sfuggire alle cimici della procura?

In questa sit Marchetto parlava anche del fatto che la cascina fosse frequentata anche dal procuratore di Vigevano Alfonso Lauro – che nel 2014 aveva dato il suo addio a Garlasco per diventare consigliere giuridico dell’allora Ministero dello sviluppo economico – e dalle nuove intercettazioni oltre a magistrati coinvolti nell’indagine su Sempio e forze dell’ordine, si parla legge anche di pesanti nomi della politica di area centro-destra. Anche Massimo Giletti il 6 ottobre in una puntata de Lo Stato delle Cose aveva messo in onda un servizio a proposito della cascina Crivellina nel quale veniva tirato in ballo un testimone, ex dipendente dell’agriturismo parte del complesso “La Rovere”, che aveva appunto accennato a questa circostanza, restando però sul vago, specificando che questi si sarebbero recati in cascina ma “solo per mangiare e andare a caccia”. Un altro ex dipendente dell’agriturismo, poi, aveva confermato la frequentazione dei magistrati, dove venivano offerte cene ai carabinieri. Di Amilcare Adami sulla Provincia Pavese si erano lette – in precedenza alle rivelazioni della stampa a lavoro su Garlasco – perlopiù notizie a proposito delle sue innovazioni nel campo della coltivazione dei germogli di soia e di una serie di furti d’armi subiti nel gennaio del 2014. Nei prossimi giorni, evidentemente, se ne parlerà in altro modo e senza dubbi, con maggiore insistenza.