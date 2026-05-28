Delitto di Garlasco: davvero dobbiamo prenderci per il cu*o sull’Impronta 33? Tanti pareri, pochi dubbi e una certezza (di cui non si parla abbastanza)

Dall’altra parte, ovviamente, c’è la Procura della Repubblica di Pavia, che proprio su quell’impronta33 ha fatto svolgere un lavoro che supera il normale concetto di confronto delle minuzie, per provare a definire una vera e propria firma. Per l’accusa, i dubbi che quella manata lasciata sul muro sia di Andrea Sempio praticamente non ci sono. Conferma quanto concluso dalla Procura su Sempio, invece, il consulente della difesa di Alberto Stasi, Oscar Ghizzoni, che ha comunque firmato una consulenza fatta anche ricorrendo a sofisticatissimi sistemi, secondo cui in quell’orma lasciata sul muro e di cui restano solo foto potrebbe esserci anche qualche traccia di sangue. Tutte risultanze, quelle dell’accusa, quelle della difesa e quelle della parte che assiste Alberto Stasi per la revisione della sentenza di condanna, di cui si parlerà ancora. Probabilmente anche a dibattimento. E, con altrettanta probabilità, pure in una ulteriore perizia che potrebbe essere disposta andando avanti nel procedimento.

Quel reperto era sacro. Così sacro, così decisivo, che a un certo punto è stato buttato. Letteralmente. Sparito il muro, resta la foto. Eppure, anche oggi che processiamo i pixel dell'intonaco scomparso, dopo gradi e gradi di giudizio, una certezza resta: nessuno ha mai attribuito quell’impronta a Alberto Stasi. Se è di Andrea Sempio o no si vedrà e ci sarà modo di capirlo, ma di certo, anche dopo l’ennesimo incrocio di consulenze, si conferma che non è di Alberto Stasi. Non è una certezza da poco. E, anzi, è probabilmente la certezza che, al di là delle teorie espresse da una mamma in una lettera a un’altra mamma, o da una famiglia mentre parlava (intercettata) nella sua casa, è la certezza da cui sono ripartiti Napoleone e Civardi quando si sono messi a lavorare di lena sul delitto di Garlasco. Al di là delle motivazioni supposte di voler agitare l’animo di “fragoline”, “girasugo” e “miserabili”, giusto per usare terminologie da quelli talmente bravi da cercare spiegazioni altrove rispetto alla banalissima evidenza: se la verità non si adatta al condannato, bisogna ricominciare piuttosto che ridipingere di nebbia il muro o perdersi l’intonaco.