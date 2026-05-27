Giù le mani da Alessandro De Giuseppe e da chi ci mette l’anima. Sul delitto di Garlasco, Le Iene, fallibili vs infallibili e il mestiere del raccontare (in questo futuro)

Ci hanno detto per anni che il dovere supremo sia l’asetticità, come se lo sguardo umano potesse farsi specchio cieco, privo di fondo, capace di raccontare il fango, la merda e il sangue senza trattenerne l’odore. Signori, adesso possiamo dirlo: l’asetticità è l’illusione dei mediocri, il paravento dietro cui si nasconde chi non ha il coraggio di scegliere. Di esporsi. Di rischiare l’errore pur di inseguire un barlume di senso. Oriana Fallaci, che la materia umana la mozzicava con la ferocia e il cinismo dei giusti, lo aveva capito prima di tutti: imporsi la lucidità è l’unico, vero imperativo categorico; pretendere l’indifferenza, invece, è una truffa intellettuale che svilisce la dignità del pensiero. L’essere umano non è un registratore a nastro; possiede quella meravigliosa, e spesso dolorosa, facoltà di discernimento che impone di stare dentro le cose. In barba al distacco borioso del moralista.

La conferma di questa verità, che è prima di tutto istanza etica, è arrivata con la puntata di Le Iene Inside di ieri sera. Chi si aspettava il colpo di teatro, lo scoop dell’ultima, la risposta a sette domande è rimasto deluso, intrappolato nella propria stessa superficialità. La grande sintesi andata in onda non cercava la rivelazione sensazionale, ma faceva qualcosa di infinitamente più nobile e, per certi versi, rivoluzionario: mostrava l’anima. Quella che Alessandro De Giuseppe e il gruppo di lavoro dietro questo racconto hanno consumato in ogni angolo della Lomellina per oltre un decennio. Trasformando una inchiesta in un corpo a corpo con la realtà. In un combattimento dell’anima con il fango, la merda e il sangue.