Morte a Venezia, l'intervista definitiva a Pierpaolo Capovilla sulla vittoria della destra nella Serenissima: “Airbnb si è conquistato la città, il centro storico è la tetta da succhiare. Io snob? Ma che cosa volete che me ne freghi”

Hai scritto: "Venezia è morta". Di cosa muore?

Questo voto ha manifestato una continuità totale con le due amministrazioni Brugnaro. Chi vince questa elezione comunale? Vince il suo assessore al turismo.

Se c'è un problema di Venezia città storica quello è il turismo. Il flusso di turisti è qualcosa di ormai devastante. Il turismo è una grande fonte di denaro, guadagno e lavoro per un sacco di gente. Ma chi guadagna? Chi lavora, che lavoro fa? Lavori precari, sottopagati, spesso in nero, molto spesso in nero. C'è tutto un sottobosco in questa città. E poi ricordiamoci un po' che il turismo appunto sì porta denari e porta lavoro, ma è distruttivo: distrugge il tessuto sociale. Venezia in questo momento è rimasta con pochissimi abitanti a fronte di un flusso turistico di milioni e milioni di persone. Questo fenomeno doveva essere — e deve essere — contrastato, ma in maniera strutturale. Nel senso che qui nessuno può più comprare un appartamento. Gli studenti sono passati ad andarsene tutti quanti in terraferma; una volta non era così. Una famiglia che vuole vivere a Venezia non ce la fa, perché Airbnb si è letteralmente presa e conquistata la città.

Naturalmente, come è andata a finire ieri con l'elezione dell'assessore al turismo, è chiaramente per me un lutto. È un lutto: Venezia sta morendo, e la causa della morte di Venezia è il flusso turistico, unito alla disaffezione politica. È evidente

A chi imputi questa disaffezione verso la politica?

Con quello che succede nel mondo è chiaro che tutto poi ti porta a pensare ad altro, a non pensare neanche al tuo stesso Paese, perché con quello che sta accadendo in Palestina... Siamo di fronte a un abisso morale, e in questo abisso morale ciò che accade nelle tue vicinanze non ha più la stessa importanza di prima, diciamoci la verità. Il mondo in questo momento sta precipitando in un paradigma che condanna la sua stessa umanità. I problemi macroscopici, quelli grandi, quelli veri, quelli urgentissimi, non sono più da noi. E io credo che questa disaffezione nei confronti della politica sia praticamente inevitabile, viste le circostanze storiche che stiamo vivendo.

Però la chiave per contrastarla non è proprio una maggiore partecipazione?

Assolutamente, c'è bisogno di una maggiore partecipazione — e su questo non c'è dubbio. È chiaro che quando c'è disaffezione nei confronti della politica, quando non si va più a votare, chi ne approfitta? Le élite. E le élite non hanno gli stessi obiettivi delle masse lavoratrici, anzi. Gli obiettivi delle élite confliggono con quelli della gente. La gente dovrebbe un attimino rendersene conto. Poi c'è un altro tema che non bisogna dimenticare, quello pasoliniano: cosa è lo sviluppo, cosa è il progresso. La nostra gente in Veneto, anche qui a Venezia, nella Città Metropolitana, sembra avere a cuore sempre soltanto lo sviluppo economico. Ma lo sviluppo economico non è il progresso sociale. Il progresso sociale è altra cosa: è redistribuzione delle ricchezze, è una sanità che funzioni, è una previdenza sociale che sia giusta, che sia per tutte e tutti, è un’istruzione di qualità, per tutti, senza distinzioni, altro che ‘merito’: tutti e tutte hanno il sacrosanto diritto di crescere e formarsi nella cultura, di diventare cittadini senzienti e attivi. Oggi si parla di lavoro povero: uno va a lavorare e non riesce ad arrivare alla fine del mese, a pagarsi l'affitto, a pagare il mutuo. Ma che lavoro è? Poi ci chiediamo il perché dell’inverno demografico, e ce la prendiamo con gli immigrati. Sono questi i temi che dovremmo riaccendere all'attenzione della gente.

E non è anche un po' colpa della sinistra?

Per forza che lo è.

La sinistra ha abbandonato la classe operaia...

Ma da un po', ne sono consapevole.

Anche tu hai scritto che “Venezia è stata assassinata dagli operai che votano i loro sfruttatori”.

E non è così? Ma com'è possibile che la classe operaia di una Città Metropolitana come Venezia tema l'apertura di una moschea? Con tutti i migranti che abbiamo, soprattutto dal Bangladesh. Che lavorano. Sono lavoratrici e lavoratori che tengono in piedi l'economia di questa città: Fincantieri a Marghera, o i ristoranti e tutto il settore turistico. Il 75% dell'attività economica della città storica è dedicata al turismo. Il 75%. E chi è che lo tiene in piedi? Loro. E non possono avere un luogo dove pregare? Perché questo timore? Perché questa diffidenza nei confronti delle nostre sorelle e fratelli del Bangladesh? Sono qui per lavorare, per guadagnarsi un futuro, per vivere dignitosamente. Desiderano un luogo dove pregare, e dove riconoscersi come comunità. Dov’è il problema? E perché?

Cosa è che rende la gente così vulnerabile a questo qualunquismo, a queste paure, a queste narrazioni?

Ma se c'è un ceto politico costantemente inadeguato ed insufficiente, che per decenni semina discordia e paura nel paese, è chiaro che poi, a furia di martellare il cervello della gente, la diffidenza e la paura si manifestino. È inevitabile. Si chiama egemonia della mistifazione, ed è un'egemonia politica.