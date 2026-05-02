Pierpaolo Capovilla asfalta il concerto del Primo Maggio: “Si vergognino, i sindacati, di invitare questi analfabeti funzionali al Concertone. Andatevene tutti in discarica”

L’ultimo episodio nasce da un post pubblicato su Facebook, dove Capovilla ha reagito a una dichiarazione di BigMama relativa al Concertone del Primo Maggio. La cantante, durante la presentazione dell’evento insieme a Pierpaolo Spollon e Arisa, aveva parlato dell’importanza di comunicare messaggi anche complessi con toni gentili e accessibili, sottolineando come un approccio “dolce” possa risultare più efficace nel coinvolgere e far riflettere il pubblico. Capovilla ha così reagito: “Le coccole… ma quanto è stupido questo ragionamento? Quanto è stupida la canzone popolare oggigiorno? E perché dovremmo prestar loro attenzione? Si vergognino, i sindacati, di invitare questi analfabeti funzionali al Concertone… Non siete ridicoli, siete intollerabili, miserabili servi dei discografici… C’è un intero Paese che ne ha abbastanza di voi, e di tutta la spazzatura musicale che ci viene propinata oggigiorno… Ma andatevene tutti in discarica”.

Le parole di BigMama non sono affatto piaciute a Capovilla. Il musicista ha attaccato frontalmente questa visione, giudicandola superficiale e sintomo di un impoverimento generale della canzone popolare contemporanea, di certo non all’altezza del significato culturale e sociale del Concertone.

Il tono del suo intervento è stato particolarmente duro: Capovilla ha parlato di un sistema musicale dominato da logiche discografiche che producono contenuti mediocri, arrivando a definire intollerabile l’attuale panorama e sostenendo che una parte del pubblico sia ormai stanca di ciò che viene proposto.

Ancora una volta, dunque, Capovilla si colloca in aperto contrasto con il mainstream italiano, ribadendo una visione radicale e senza compromessi della musica e del suo ruolo culturale.