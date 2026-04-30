Cara Arisa, ma che ti sei calata? Altro che Primo Maggio come Woodstock e "leggerezza”: ma non lo sai che domani è la Festa dei Lavoratori?

Qualcuno avvisi Arisa che il Concerto del Primo Maggio non è il Festivalbar. L'ugola d'oro della canzone italiana infatti, prossima conduttrice del concertone di Piazza San Giovanni insieme a Big Mama e Pierpaolo Spollon - sì: quel concerto lì, quello sostenuto dalle sigle sindacali nel giorno della Festa dei Lavoratori - ha presentato la sua prossima fatica professionale dicendo che non bisogna annoiare i ragazzi con dei "pipponi allucinanti", sennò poi metà piazza si svuota. Invece, continua Arisa, "la musica parlerà tanto e noi dovremmo effettivamente solo essere un po’ i giullari di questa corte”.

Dichiarazione da conferenza stampa di presentazione dell'evento, a cui fa eco quella dell'attore Spollon, secondo cui la missione è portare "leggerezza", ma naturalmente leggerezza con una profondità d'animo, perché una citazione di Calvino ci sta sempre bene. Segue Big Mama, che spiega che la musica sarà la parte dolce per servire un piatto amaro, qual è difatti il tema del lavoro oggi.

Questi gli intenti del terzetto designato a traghettare il pubblico nel lungo pomeriggio di Rai Tre che, come da tradizione, trasmetterà l'evento in diretta a partire dalle 15.00. Intenti che, dopo un primo stupore, si possono comprendere meglio solo alla luce di un'altra dichiarazione, anche questa di Arisa: "Credo che questa sia una piccola Woodstock con un grandissimo cast". E infatti, in effetti, con Woodstock tutto torna. Perché davanti al concertone trattato come fosse un Battiti Live qualsiasi, la prima domanda che viene in mente è proprio: ma che si sono fumati?