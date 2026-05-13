Altro che finti sold out: Kekko dei Modà ammette il flop di vendite a Torino e li asfalta tutti. Problemi "tecnico-logistici"? Macché, "non abbiamo venduto abbastanza"

"Kekko" Silvestre registra un video e lo carica nei profili social dei Modà, per annunciare una notizia che riguarda la data di Torino: prima ironizza fingendo di voler giustificare il tutto con "problemi tecnico logistici", poi passa al messaggio vero e proprio, e cioè dato l'andazzo delle vendite, meglio spostarsi in un contesto più piccolo. È chiaro che l'atmosfera in uno stadio è diversa, rispetto a quella che si può avere in un palazzo dello sport, ma qui la voce dei Modà non solo si scusa, va oltre: "probabilmente per un peccato di presunzione, dopo il bagno di folla dell’anno scorso a San Siro, ho pensato che ce l’avremmo fatta anche quest’anno, e invece le cose non sono andate proprio così. Però dagli errori si impara, quindi la prossima volta quando organizzeremo una tournée, dovrò cercare di non commettere lo stesso errore che ho fatto in questo caso".

Senza trovare scuse, quasi 25 anni di carriera, i Modà non si sono tirati indietro; anziché vantare finti sold out, cercare di smerciare tutti i biglietti a prezzi irrisori, oppure dichiarare di aver annullato le date perché era meglio una location più intima, hanno ammesso il problema. Lo aveva fatto anche il rapper Anastasio; lo scorso ottobre, persino un artista internazionale come Lewis Capaldi, ospite al The Graham Norton Show, aveva ammesso che la data di Leeds non stava vendendo.