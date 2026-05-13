Enrico Melozzi su Sal Da Vinci all’Eurovision: “Si capisce la differenza tra chi arriva da una gavetta vera e chi invece nasce già dentro un meccanismo televisivo”

Poi c’è lui. E lì si capisce la differenza tra chi arriva da una gavetta vera e chi invece nasce già dentro un meccanismo televisivo. Sal Da Vinci è un professionista enorme, uno che il palco lo conosce davvero. Secondo me, in gioventù, è stato anche un po’ eclissato rispetto a quanto meritasse artisticamente. Oggi invece ha raggiunto una maturità perfetta per un palco internazionale come Eurovision.

Personalmente credo che avrebbe retto la scena anche completamente da solo, senza ballerini, senza effetti, senza costruzioni visive. Perché canta veramente. E oggi sembra quasi una qualità rivoluzionaria.

Nella primissima parte l’ho sentito leggermente trattenuto, con quella piccola tensione naturale che ogni tanto irrigidisce l’attacco di un cantante emotivamente coinvolto. Ma è stata proprio quella fragilità iniziale a renderlo umano. Poi si è sciolto completamente e l’esibizione ha preso quota in modo molto potente.

E questa, per me, è la cosa più interessante: dopo infinite prove, dopo anni di carriera, davanti a milioni di persone conserva ancora un margine di emozione reale. Significa che siamo davanti a un artista, non a un atleta perfettamente programmato. Oggi molti interpreti sono impeccabili ma sembrano macchine da prestazione. Sal invece conserva quella componente di rischio emotivo che rende viva la musica.

A mio avviso è stata un’ottima prova e sono convinto che farà una bellissima finale.

Maestro Enrico Melozzi.