Viva i registi punk come Guillermo del Toro a Cannes: “Dicono che l'arte si può fare con una fo*tuta app? Non cediamo”. Contro tutto e tutti, nell’epoca dei tecnofascisti: “Facciamogli vedere in cosa crediamo”

Il capitano Vidal del Labirinto del fauno fa paura ancora oggi proprio per questo. Non urla quasi mai, non ha bisogno di diventare caricatura. È il fascismo trasformato in meccanica quotidiana. Orologi, regole, punizioni, obbedienza. Una specie di burocrate della crudeltà. E dall’altra parte invece c’è Ofelia, che si salva soltanto disobbedendo, scegliendo l’immaginazione invece della realtà imposta dagli adulti. Che poi è il cuore di tutto il cinema di Del Toro. Lui fa film di mostri ma in realtà parla sempre dei fragili. Degli esclusi. Dei bambini lasciati soli. Dei deformi. Dei corpi sbagliati. Della gente che il mondo vorrebbe correggere, normalizzare, eliminare. E forse questa cosa nasce proprio da lì, dall’infanzia. Del Toro ha raccontato più volte che da bambino nei mostri trovava rifugio, amicizia, quasi una famiglia. Molto più che negli esseri umani “normali”. “Sono stato fedele ai mostri fin dall’infanzia”, disse una volta. E guardando il suo cinema gli credi subito, perché i mostri nei suoi film non sono mai soltanto mostri. Sono creature sole. Respinte. Malate d’amore. Ferite. Gente che cerca un posto nel mondo e non lo trova mai davvero. È per questo che oggi Del Toro sembra quasi un regista fuori tempo massimo, un sopravvissuto a un cinema contemporaneo che sta lentamente smettendo di credere nell’umano. A Cannes Del Toro l’ha detto chiaramente parlando dell’intelligenza artificiale e dell’arte generata automaticamente. Quando “vi dicono che una fottuta app può fare arte”, il problema non è la tecnologia in sé. Il problema è che si vuole “sminuire tutto ciò che ci rende umani”. E detta da lui questa cosa pesa il doppio, perché Del Toro da trent’anni costruisce film fatti contro la perfezione sterile delle macchine. Ama gli animatronics, il lattice, il trucco prostetico, la stop-motion, le creature costruite a mano. Ama vedere la cucitura del mostro, quasi. Ama la materia. La carne viva. I cuori. Persino il difetto. E infatti i suoi film sembrano pieni di cose che puoi toccare, sporche, appiccicose, imperfette. Oggi che mezzo blockbuster hollywoodiano pare renderizzato da un frigorifero depresso o da una presentazione PowerPoint da 300 milioni di dollari, Del Toro continua a fare cinema come un artigiano gotico impazzito. E dentro ci mette tutto. Lovecraft, i fumetti horror, il cattivo gusto, il melodramma messicano, gli insetti, il gotico italiano, i kaiju, Disney, Buñuel, la guerra civile spagnola, Frankenstein. Che poi è sempre stato il suo testo sacro. Non il mostro come creatura malvagia, ma il mostro come essere abbandonato dal mondo. “Frankenstein non parla della morte, parla della solitudine”, ripete da anni. E infatti era inevitabile che prima o poi ci arrivasse davvero. Tutto il suo cinema sembra nascere lì, da quella creatura enorme, goffa e disperata che vuole soltanto essere amata.