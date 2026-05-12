 A Tu Lado, un rosario di cazzotti: che Dio benedica Cuba e i Sud di tutto il mondo. Dio benedica i deboli, gli insicuri e gli indifesi

Ai deboli, agli insicuri, agli indifesi. Queste parole mi risuonano in testa appena l’inquadratura sul sorriso di Adrialis si chiude e appaiono i caratteri cubitali A Tu Lado. Sono le parole iniziali di uno dei romanzi più duri, intensi e probabilmente inestimabili del panorama italiano letterario del XXI secolo. Si chiama Maschio Adulto Solitario, l'ha scritto Cosimo Argentina, da Taranto. Cosa c'entrano Taranto e un romanzo di (de)formazione con l'Avana, con la boxe popolare e con il commovente, poetico, finanche motivazionale documentario A Tu Lado di Cristiano Regina? A parte il rossoblu che accomuna Taranto e Cuba, forse niente. Forse tutto. Due terre che supportano. Due territori malandati che resistono.

Ma andiamo con ordine. Per cominciare, A Tu Lado è un documentario girato da Cristiano Regina, ideato insieme al giornalista Ruggero Tantulli e scritto con la sceneggiatrice cubana Nuri Duarte, prodotto e distribuito da Articolture, in coproduzione con la Spagna (Fractal) e Cuba (GatorosaFilms), con il sostegno dell’Unione Europea – Creative Europe MEDIA Slate, di Ibermedia, della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e di ICEC. Alla fotografia c’è il pluripremiato Lorenzo Casadio Vannucci e al montaggio Corrado Iuvara. La colonna sonora originale è di Cristina Renzetti e include alcuni brani della popolare cantautrice guantanamera Esney Morales.