Del tempo che passa, dei pugni sulle gengive che la vita ci rifila: l'epica crudele di Fabio 'Spigolo' Mastromarino, che credeva solo nella dinamite

La boxe non era minimamente un argomento da trend topic in Italia, non c'era la spettacolarizzazione dei face to face, il movimento si era attutito complice il covid-19 e non c'era un approfondimento molto analitico nel giornalismo o sui social media in Italia. Mi muovevo assecondando l'istinto. Mi sentivo un pioniere. Volevo far capire a tutti che il pugilato fosse una figata pazzesca, lo sport più bello del mondo. E il mio istinto mi diceva che Spigolo era l'uomo giusto. Ci credevo, nella boxe. E nella scrittura. E pensavo che cazzo, se devo fare ‘sti articoli tanto vale farli bene. Non avevo tanti soldi ma trovai il modo di pagare il treno da Taranto a Roma andata e ritornoa uno dei miei migliori amici, Luca, fotografo bohémien dal cuore grandissimo in fissa col bianco e nero alla Antoine d’Agata, per fare un reportage duplice: interviste al trittico romano Spigolo- Franchino-Cicalone con foto del Dio a corredo.



Fu una giornata bellissima assieme a Fabietto. Prima alla sua palestra popolare dove si allenava, poi nel quartiere di Tor Sapienza. Un ragazzo speciale. Sorridente, sereno, anche quando noi bevevamo birra e mangiavamo pizza in teglia e lui dopo 2 ore di allenamento si contentava di yogurt greco e un pezzo di cioccolata fondente. Un ragazzo profondo, fondamentalmente innamorato perso del pugilato, in maniera viscerale. C'è chi ha un innato talento nel gestire aziende o disegnare abiti favolosi, chi nel sentire i sapori dei vini e chi ha la genetica del guerriero: Spigolo è questo. Pro Me Ipso Pugno tatuato sul petto: è la sua personale condizione d'esistenza. Qualche settimana dopo la nostra intervista avrebbe dovuto combattere contro Etinosa Oliha (oggi un top dog a livello mondiale) per il titolo italiano dei pesi medi, limite di 72.5 chilogrammi. Avrebbe dovuto. Perché si è tagliato in profondità durante un ultimo sparring di preparazione al match. Titolo saltato. Voi penserete: e vabbè, si riprogramma, no? Eh no, belli. Siamo in Italia e da noi la nobile arte non gode di un giro economico tale da garantire una vita salubre agli atleti della suddetta.

Spigolo non fa il match, Spigolo torna a lavorare in un pub in Zona Sempione a Roma, a spillare birra e intrattenere i clienti col suo sorriso scheggiato ma genuino. Si allontana dai doppi allenamenti, dalle fascette impregnate di sudore, dai caschetti logorati e dai paradenti conditi da saliva e sangue. Ma la boxe non è come altri sport. La boxe è un amore letale. Ti porta così tanto alla distruzione, allo sfinimento, che non riesci ad allontanarla mai per davvero. La ami troppo. Fabio è sanguigno, è verace, è cazzuto al midollo.