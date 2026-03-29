Duro confronto in sala stampa tra Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio dopo l’incidente nella Sprint di Austin. Long lap penalty per lo spagnolo

Per un attimo viene da chiedersi cosa sarebbe successo se Marc fosse entrato nel box del VR46 Racing Team per chiedere scusa, cosa che purtroppo (o per fortuna?) non succede. Il pensiero basta però a farci ricordare di quando Uccio Salucci lo mandò via dopo il GP d’Argentina 2018. Erano altri tempi, altri ruoli e, soprattutto, altre squadre, perché oggi VR46 è il Team Factory Supported Ducati.



Ad ogni modo non è mancato un confronto tra i due nella sala stampa del COTA, un momento che i colleghi presenti in circuito ci hanno riferito essere molto teso. Poche parole, pochi sorrisi. Poco più tardi, lo Steward Panel gestito da Simon Crafar commina a Marc Marquez un long lap penalty - che lo spagnolo aveva già messo in conto - per il Gran Premio. D’altronde gli era già andata bene in qualifica, quando Marco Bezzecchi e Luca Marini erano stati penalizzati per aver rallentato altri piloti mentre Marc, che a sua volta aveva ostacolato Enea Bastianini, non era stato punito.



Resta il fatto che questo Marc Marquez sembra quasi una copia sbiadita del mattatore visto lo scorso anno. Anche perché ha vinto tanto ad Austin ed è un circuito che continua a riuscirgli meravigliosamente bene, eppure quella del COTA sembra diventata quasi una maledizione, principalmente a causa di errori di distrazione o piccole sfortune. L’ultimo successo qui per Marc è datato 2021, a cui sono seguiti Bastianini nel 2022, Rins nel 2023, Vinales nel 2024 e Bagnaia nel 2025. E questa domenica potrebbe essere il quinto anno consecutivo.