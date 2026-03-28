C’è modo e modo di divorziare: vedi Jorge Martín e Pecco Bagnaia ad Austin e capisci che sono uguali in tutto, tranne che per un’enorme differenza

Jorge parla chiaro davanti alle televisioni spagnole: “Oggi alla fine ho tirato fuori le palle”, ha raccontato con un sorriso. “Ho dato tutto quello che avevo, ho guidato come un animale. La verità è che non mi trovavo per niente, dopo il primo tentativo ho guardato il mio capotecnico e gli ho detto che sarebbe stato impossibile entrare in Q2. Poi ho dato tutto, anche con cattive sensazioni sulla moto. Lo puoi fare per un giro, non di più. Però so che Aprilia sa molto bene come migliorare e sono convinto che riusciremo a tenere questo passo per tutta la gara”.



Pecco invece come al suo solito analizza problemi, limiti e sfortune, lasciando però uno spiraglio di luce alla sua situazione, esattamente come aveva fatto in Brasile: “Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico che però metteremo a posto, non ci saranno problemi per domani. Ho dovuto abortire i primi due time attack e quando sono ripartito non potevo spingere quanto avrei voluto, comunque era importante chiudere nei dieci e ci siamo riusciti”. Poi parla di gomme e di opportunità, riassumendo tutto con questa frase finale: “Questa secondo me sarà la prima volta in cui riusciremo a stare lì davanti”.