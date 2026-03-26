Texas Hold’em? Ad Austin Bezzecchi e Marquez si stanno giocando più di una gara: “Ha vinto più lui qui che io in carriera”. E Marc: “È lui il favorito”

Marco ha una bella pressione addosso. Ma pure Marc non scherza. E così, più che una conferenza stampa diventa una partita di tennis con una bomba a mano tra i due grandi favoriti di questo weekend: “Marc è sempre andato fortissimo, credo che abbia più vittorie lui in questa pista che io in carriera. Non sarà facile ma cercheremo di fare il massimo”, dice Bezzecchi. E poi ancora: “Impossibile comparare Aprilia e Ducati, è veramente presto. Per me è importante quello che c’è nel box, il feeling con il team, quello fa per me una grande differenza”.



Un modo elegante, quello di Bezzechi, per ricordare a tutti che Marc qui può solo perdere, almeno a giudicare dalle statistiche. L’altro però non ci sta e replica appena gliene danno occasione: “È una pista che amo ma non ho vinto qui negli ultimi 4 anni. Devo capire che errori ho fatto e come migliorare. Marco viene da quattro vittorie consecutive e sta dimostrando grande velocità, è il favorito perché è davanti in campionato… io cercherò di fermarlo, ora però è il pilota più veloce”.



Oltretutto Marc parla anche piuttosto chiaramente dei problemi avuti in questo inizio di stagione, sia suoi che della moto: “L’anno scorso abbiamo iniziato il campionato diversamente, ero più in forma. Stiamo cercando di ritrovare il feeling e migliorare la conoscenza della moto, l’obiettivo è questo. Di solito Austin si adatta al mio stile, però è vero anche che i primi due settori sono piuttosto fisici e non sono sicuro di essere ancora al 100% da quel punto di vista”.



Non solo, Marc lascia anche intendere di non aspettarsi troppo da questo fine settimana quando parla del prossimo weekend di gara a Jerez: “Ora mi manca un po’ di feeling, devo diventare più costante sui tempi sul giro. In qualifica abbiamo la velocità ma ci manca la costanza, dobbiamo riuscire a fare i tempi con meno problemi. Ma ci avviciniamo costantemente e il Brasile è andato meglio della Thailandia. Ora non so se qui o a Jerez ma l’obiettivo sarà quello e spero che riusciremo a raggiungerlo”.



È un Texas Hold’em, una partita che si gioca più con la testa che con la manetta. Le moto vanno entrambe bene e i piloti sono tutti e due feroci, affamati e concentratissimi. La bomba a mano con cui hanno giocato il punto è scoppiata sotto rete, sotto gli occhi di un serafico Di Gianantonio pronto a tutto per approfittarne. Il GP delle Americhe ad Austin, Texas, è ufficialmente iniziato.