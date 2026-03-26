Come sta andando tra Pecco Bagnaia e la Ducati? “Ero in balia di quello che faceva la moto”. Alex Marquez ci mette il carico, Dall’Igna si spiega

Sempre Dall’Igna ha parlato così del weekend di Marc Marquez: “Ha dovuto affrontare difficoltà insolite, guidando sulla difensiva a causa di problemi di ritmo gara e di una scarsa sensibilità con la moto. Nonostante ciò, ha dimostrato un'immensa determinazione, guidando in modo aggressivo per sfruttare al massimo il potenziale della moto. Tuttavia, nemmeno la tipica tenacia di un campione è bastata a superare i limiti della giornata”. Insomma, il pilota c’è e manca la sensibilità, il feeling. Qualcosa di simile l’ha detta Alex Marquez, che da quest’anno guida una GP26, ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Parlo per me, faccio fatica un po’ in ingresso curva, soprattutto sul come fermare la moto. Non ho quel feeling che mi permetta di avere quel flow che mi piace per andare al limite o per fare le cose come mi piacciono. Devo farle in maniera diversa, in maniera meno naturale”.



Di fatto quindi alla moto manca concretezza, un po’ quello che era successo nel 2025, fatta esclusione per Marc Marquez. E l’Aprilia ne approfitta. Ecco perché, invece di pensare che il mondiale inizierà in Europa, conviene fare un ragionamento su Austin, in cui i risultati saranno fondamentali per la stagione. Non solo si prendono i punti come in tutti i GP, si prendono a casa della Ducati e di Marc Marquez. E finché sono loro a riempirsene le tasche va tutto bene, eppure nel caso in cui l’Aprilia dovesse trovare il modo di arrivare davanti sarà una doccia gelata per i bolognesi, che - con il GP del Qatar posticipato a novembre -hanno la grande fortuna di poter lavorare per tre settimane consecutive prima di correre a Jerez. La situazione di Bagnaia invece è meno difficile di quanto sembri: per l’anno appena iniziato può confortarsi pensando al prossimo, quando quella moto nera che vince le corse la guiderà lui.