“In MotoGP problemi con le buche? In SBK li abbiamo col buco”: Danilo Petrucci a fuoco per MOW anche su Portimao, Austin e il “dispiacere per Pecco che non sembra più un argomento”

Al di là degli aspetti tecnici, sul piano umano, dopo anni in un team molto familiare, per quanto di punta, come Barni, come è stato ritrovarsi in una squadra ufficiale?

Ho trovato una squadra molto, molto umana. Questo mi ha aiutato. È chiaro che uno ha un po’ la frenesia del voler far bene, ma credo sia, appunto, umano anche questo. So di avere tra le mani una moto che ha vinto e quindi voglio imparare a cavarne il massimo nel minor tempo possibile. Però poi si razionalizza e si accetta che il tempo ci vuole: insomma, sono cambiate tante cose. Fare paragoni è una cosa non dico stupida, ma sicuramente non corretta, perché le condizioni sono diverse. Noi non abbiamo le "concessioni", anzi, ci portiamo dietro lo scotto del fatto che la moto ha vinto il mondiale e quindi abbiamo anche delle, chiamiamole così, “penalizzazioni”. Cominciare a girare con una moto così diversa da quella a cui ero abituato non è stato facile, specie contro altre moto che sono molto veloci e già collaudate. Però, ecco, ci vuole la calma di continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a adesso.

A livello di moto, qual è la differenza principale rispetto alla Ducati a cui eri abituato?

Non c’è qualcosa che non mi piace. Sicuramente la BMW è una moto fatta per frenare forte, ma ha le sue caratteristiche e va usata in una certa maniera. Bisogna capirla. Io ero arrivato nel mondiale Superbike con Barni venendo dall'America e ci ho messo un po' di gare per mettermi a posto. Magari, ecco, proprio per questo, quello che pago in questo momento è il fatto di non conoscere bene la moto perché non ci ho girato abbastanza. Spesso mi focalizzo su aree dove sono già a un ottimo livello e vorrei migliorare ancora, mentre trascuro aree dove magari sono lento e non mi rendo conto di esserlo. È un po' difficile capire dove andare a lavorare. Anche perché non abbiamo fatto i test e siamo andati subito a Phillip Island, che era un po' la "bestia nera" di questa moto. Perciò è cominciata veramente in salita e pure controvento. Ma anche questo è il bello a volte.