Here we go, again: dopo il motore, Mercedes ha fatto incaz*are un’altra volta i team di F1? Sì, ma Ferrari potrebbe averla fregata

Proprio perché il sistema è basato su componenti condivisi tra i team - sì, ci sono progetti che possono essere analizzati da tutte le squadre liberamente, senza vincoli -, a Maranello hanno potuto analizzarlo a fondo individuando questa discrepanza tra segnale e movimento reale, costruendo così un caso che sembra tutt’altro che privo di fondamenta.

Ora la questione passa nelle mani della FIA e gli esiti sono due: se dovesse dare ragione a Mercedes, tutti i team potrebbero adattarsi e replicare questa soluzione; se invece decidesse di intervenire, costringendo i tecnici delle Frecce d’Argento a modificare il sistema, significherebbe riconoscere l’ennesima zona grigia sfruttata dal team di Brackley dopo quella già emersa sulla power unit. In certi sensi, è quasi un’ammissione di colpa, una conferma di quanto questo nuovo regolamento sia nato nel caos più totale.

Tra una manciata di giorni il circus tornerà in azione in Giappone, ma ancora una volta l’attenzione non sarà rivolta solo alla pista. O meglio, lo sarà anche, ma con uno sguardo fisso su un dettaglio preciso: l’ala della W17. Perché, a differenza di altri casi, questa volta il sistema è sotto gli occhi di tutti. E non a caso, è bastata qualche ora per riempire il web di video che analizzano tutto quanto. Difficile, nell’era moderna, provare a fare una furbata.