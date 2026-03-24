Il terzo posto di Lewis Hamilton in Cina era già scritto? Sì, ma a sognare (veramente) è Kimi Antonelli grazie a un dato assurdo: ecco perché

Il GP di Cina di quest’anno ha fatto la storia della F1 per almeno due motivi. Kimi Antonelli ha vinto la sua prima gara, diventando il secondo pilota più giovane a riuscirci e il primo italiano a trionfare in un Gran Premio dopo vent’anni. Lewis Hamilton ha centrato il suo primo podio in Ferrari, alla seconda uscita con la Scuderia nel 2026. Due prime volte nello stesso pomeriggio, ma c’è un filo che le collega e, per chi crede nel destino e fa il tifo per l’italiano, fa ben sperare.

Per capire da dove nasca questa storia, bisogna tornare indietro di quasi vent’anni, all’Australia del 2007. Sir Lewis aveva vent’anni e nessuno sapeva bene cosa aspettarsi da lui nonostante arrivasse al circus con l’etichetta di fenomeno. Fernando Alonso era appena arrivato in McLaren come due volte campione del mondo in carica, e il team di Woking aveva costruito la stagione attorno a lui. L’inglese era il suo compagno di squadra, quello che avrebbe dovuto imparare guardando.