Charles Leclerc ha davvero detto che in questa F1 se spingi finisci per perdere anziché guadagnare? “Non puoi più farlo, purtroppo”

Con le nuove vetture, però, quel modo di guidare si ritorce contro. “Quando lo fai, inizi a confondere il bilanciamento della potenza e finisci per perdere molto più di quello che guadagni”. Non è più questione di trovare il limite e talvolta oltrepassarlo: la complessità dei nuovi powertrain ibridi, spinti per metà dalla parte termica e per metà da quella elettrica, punisce chi esagera, e la risposta al rischio diventa un peggioramento delle prestazioni invece di un miglioramento.

Il risultato è un approccio che Leclerc stesso definisce meno eccitante: “La costanza paga di più. In Cina ho trovato il mio ritmo dalla Q1 alla Q3, e questo mi ha avvicinato ai piloti davanti. Ma non è stato un giro pazzo, purtroppo. Non puoi più farlo”.

Ai primi due appuntamenti della stagione, Charles ha portato a casa un quarto posto in qualifica in entrambi i casi. Un risultato onesto, ma che racconta anche la difficoltà di trovare quel salto di qualità che in passato riusciva a fare quando la posta si alzava. La domanda che rimane aperta è se quella capacità di leggere la macchina in modo diverso, più paziente, più sistematico, possa diventare un nuovo punto di forza. O se, nel tempo, le nuove monoposto troveranno un equilibrio che restituisca spazio all'istinto.