Charles Leclerc ha davvero detto che in questa F1 se spingi finisci per perdere anziché guadagnare? “Non puoi più farlo, purtroppo”

Charles Leclerc è sempre stato uno dei qualificatori più forti della griglia. Ventisette pole position, terzo nella storia tra i piloti attualmente in attività dietro a Hamilton e Verstappen. Una statistica costruita in larga parte su una caratteristica precisa: la capacità di spingere la macchina oltre il limite quando conta, di rischiare nel momento in cui gli altri si tengono del margine.
Le nuove monoposto 2026 stanno cambiando tutto questo. E per Leclerc, stranamente, non è una buona notizia. “In passato”, ha spiegato il monegasco in Cina come riportato da RacingNews365 , “uno dei miei punti di forza entrando in Q3 era prendermi rischi enormi per tirare fuori qualcosa in più”. Una frase che racconta bene com’è costruito il suo stile di guida: aggressivo, istintivo, disposto ad andare dove altri non vanno. È quel qualcosa che lo ha reso spesso spettacolare sul giro secco.
Con le nuove vetture, però, quel modo di guidare si ritorce contro. “Quando lo fai, inizi a confondere il bilanciamento della potenza e finisci per perdere molto più di quello che guadagni”. Non è più questione di trovare il limite e talvolta oltrepassarlo: la complessità dei nuovi powertrain ibridi, spinti per metà dalla parte termica e per metà da quella elettrica, punisce chi esagera, e la risposta al rischio diventa un peggioramento delle prestazioni invece di un miglioramento.
Il risultato è un approccio che Leclerc stesso definisce meno eccitante: “La costanza paga di più. In Cina ho trovato il mio ritmo dalla Q1 alla Q3, e questo mi ha avvicinato ai piloti davanti. Ma non è stato un giro pazzo, purtroppo. Non puoi più farlo”.
Ai primi due appuntamenti della stagione, Charles ha portato a casa un quarto posto in qualifica in entrambi i casi. Un risultato onesto, ma che racconta anche la difficoltà di trovare quel salto di qualità che in passato riusciva a fare quando la posta si alzava. La domanda che rimane aperta è se quella capacità di leggere la macchina in modo diverso, più paziente, più sistematico, possa diventare un nuovo punto di forza. O se, nel tempo, le nuove monoposto troveranno un equilibrio che restituisca spazio all'istinto.
Per ora, uno dei migliori qualificatori della storia recente della F1 sta imparando a non spingere. Non è banale come sembra. E non riguarda solo lui.
La F1 del 2026 sembra funzionare spesso al contrario: per andare veloce bisogna dosare, controllare, non esagerare. Perché se spingi troppo, la componente elettrica delle nuove power unit non ti premia, ti punisce. Quello che guadagni in un punto lo perdi qualche centinaio di metri dopo, con un’erogazione che si fa imprevedibile e un tempo sul giro che peggiora invece di migliorare.
È un cambio di paradigma profondo, forse il più radicale degli ultimi anni. E i piloti che ci stanno facendo più fatica non sono necessariamente i meno bravi. Sono spesso quelli che, fino a ieri, erano i più coraggiosi.