Ok ma com’è andato il fine settimana di Max Verstappen al Nürburgring oltre la squalifica? Velocità mostruosa, battaglie vere e una lezione al mondo del motorsport

Sarebbe però sbagliato leggere il distacco finale, oltre un minuto sulla BMW #99 e sulla Porsche #44, e pensare che sia stata cosa facile. Per tutta la prima ora, con Verstappen al volante della Mercedes #3, il pubblico ha visto quello che sognava: una battaglia vera, ruota a ruota, contro l'Audi #16 di Christopher Haase.

La situazione era chiara fin dai primi giri: Verstappen dettava il passo nelle sezioni guidate, Haase recuperava tutto in rettilineo grazie a una velocità di punta superiore. Il tedesco si era preso la testa alla fine del primo giro e l’aveva tenuta quasi fino al primo cambio gomme.

Quasi, perché il momento più spettacolare della gara è arrivato proprio lì: Verstappen ha sfruttato un doppiato che ha costretto Haase a frenare, si è infilato dentro e si è ripreso la leadership pochi istanti prima di entrare ai box. Un sorpasso da manuale, nel posto giusto, al momento giusto, con la mente che va a quel duello tra Schumacher e Hakkinen a Spa nel 2000.

Da quel momento in poi la gara è cambiata. Daniel Juncadella, compagno di squadra di Max, ha fatto fuori definitivamente l'Audi, passata nel frattempo nelle mani di Nico Hantke. Jules Gounon, l’altro membro dell’equipaggio #3, invece, ha gestito la pressione della BMW #99 di Jordan Pepper e Dan Harper nella terza ora.

Quando Verstappen è rientrato per lo stint finale, il lavoro era fatto: danza tra i doppiati, amministra il vantaggio e taglia il traguardo per primo sotto la bandiera a scacchi prima di concedersi sorridente ai festeggiamenti, felice come quando l’anno scorso vinceva contro una McLaren dominante.