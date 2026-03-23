Il disastro del GP del Brasile a Goiania spiegato bene: l’alluvione, la voragine sul rettilineo e i piloti lapidati in gara? Il problema vero è un altro

Tutto bene? No, per niente. La domenica si cominciano ad annusare problemi anche tra curva 11 e curva 13, così come fuoriuscite d’acqua dal sottosuolo verso l’ultima curva. Si stacca l’asfalto. Così la MSEG (MotoGP Sports Entertainment Group, la nuova Dorna) decide di accorciare la gara di 8 giri, passando dai 31 previsti ai 23 effettivi. Lo decide, ma sarebbe meglio dire lo comunica, a circa sei minuti dal via, partendo dalla prima fila e scendendo un po’ alla volta. Qualcuno (tra cui Mir e Acosta, per esempio) passa alla gomma soft, qualcuno non ci pensa, qualcuno non fa in tempo. Nessuno, proprio nessuno ha tempo o modo di opporsi alla decisione.



Che fai? C’è già stata la procedura dell’inno a 10 minuti dal via, hai il casco, sei sulla moto, i tuoi uomini stanno per andarsene lasciandoti solo con la moto per il giro di ricognizione. Ti dicono che la gara sarà più corta di 8 giri e tu a quel punto vuoi solo che si parta il prima possibile, non pensare più a niente e correre, andare, avanti così. Le squadre non fanno in tempo a protestare, i piloti a rendersi conto della disparità di trattamento tra chi era davanti e chi dietro. E, soprattutto, in pochi capiscono che la gara è stata accorciata per ragioni di sicurezza: l’asfalto viene via come un trasferello, si rischia di più, un’altra buca (in gara) non è da escludere e diversi piloti finiscono lapidati in gara, se così si può dire. Tra gli altri a raccontarlo sono Alex Rins, Brad Binder e Toprak Razgatlioglu. A cinque giri dalla fine Marc Marquez si gioca il podio su quell’asfalto e forse anche qualcosa in più, la sensazione è che abbia voluto correre con un occhio più attento del solito alle condizioni, ben sapendo che una caduta a inizio stagione sarebbe stata complessa da gestire.



Di contro, Marco Bezzecchi se la ride: “Se devo essere brutalmente onesto è andata meglio così”, ha detto a Sandro Donato Grosso per Sky, dopo la gara. “Avevamo dei problemi con la media e ci hanno pure tolto dei giri, anche se non so perché”. Probabile invece che lui conoscesse il motivo della decisione, d’altronde nel retropodio aveva parlato di asfalto che si stacca, e che piuttosto non gli abbiano spiegato bene le sue possibilità di esporsi sul tema.