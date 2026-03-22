Capolavoro Aprilia a Goiania: Bezzecchi e Martìn davanti (con un “grazie” che spiega tutto) a Di Giannantonio nella domenica “tutta da capire” di Ducati

“Ho spinto davvero tanto – ha raccontato il Diggia - non si è visto, ma stamattina ho avuto una botta alla spalla sinistra, quindi quando frenavo forte a sinistra ho sofferto un po’. Le Aprilia andavano molto forte. La lotta con Marc è stata super divertente, lui è aggressivo ma è normale e questo circuito è stretto. Questa volta, però, mi sono detto ‘o io o io’. Sono salito sul podio, va bene così, non è una vittoria ma è stata una gran bella battaglia”. Una battaglia che, invece, ha dovuto fare solo con se stesso e con i fantasmi di un venerdì terribile Marco Bezzecchi, che poi ha raddrizzato il sabato conquistando la seconda casella in qualifica, passando per la Q1, e una quarta piazza nella Sprint. Fino alla gara solitaria di oggi.

“Sono felice – ha raccontato il nuovo leader della classifica generale – E’ stato un weekend difficile: venerdí non è stato facile mantenere la motivazione alta. I ragazzi hanno fatto un lavoro grandioso e io ho spinto oltre il limite per riuscire a compensare quello che potevo. Alla fine abbiamo trovato il modo per rendere la moto fantastica. Da stamattina mi sono sentito meglio e mi sono detto di poter lottare. Voglio dedicare questa vittoria a Roberto Lunadei, era un mio caro amico e sono contento di potergli dedicare la vittoria”. Un momento di grande umanità, quello della dedica, che fa il paio con un passaggio dell’intervista del pilota che sicuramente è il più contento di giornata: Jorge Martìn.