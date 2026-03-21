Joga bonito! Marc Marquez vince la Sprint tra le buche di Goiania e ci dà la prova, nel bene e nel male, di non essere cambiato: “Mi sarei accontentato”

La sensazione di fatica che aveva provato prima durante i test in Malesia e poi in Thailandia sembra quindi sparita, almeno per il momento. Bisognerà vedere se il fisico resisterà anche ai 31 giri previsti per la gara della domenica, perché se dovesse riuscire a vincere anche quella si potrebbe ricominciare a parlare più intensamente di quel rinnovo che tarda ad arrivare: Marc ha spiegato di volersi legare per un anno soltanto anche per questioni fisiche e trovarsi di nuovo un tutt’uno con Ducati potrebbe persuaderlo a restare. Sempre che non abbia già deciso di fermarsi solo per un altra stagione.



Poi Marc racconta quella che sembra una piccola bugia, una di quelle che dici senza crederci nemmeno tu: “Onestamente mi sarei accontentato del secondo posto… in questa pista in cui si sono viste tante cadute sarei stato a posto anche così. Sapevo che lo stavo prendendo un po’ alla volta, senza esagerare, poi quando ha sbagliato ho visto un’opportunità. Stare sul podio sarà comunque l’obiettivo numero uno”. D’accordo, lui parte con l’obiettivo del podio. Ma pensare che non ci avrebbe provato quelle due o tre volte, anche soltanto per far vedere chi comanda con quella moto lì, è veramente difficile anche per noi, figuriamoci per lui che quando chiude il casco e la vena nello stesso istante.



Goiania, dove era tutto nuovo, ci ha dato le solite vecchie certezze: Marc Marquez è lì, davanti a tutti, pronto a fare quello che gli riesce meglio. Il che però gli riuscirà decisamente più difficile visto i miglioramenti di tutti gli altri, a partire dall'Aprilia che anche oggi ha messo tre moto nelle prime cinque posizioni.