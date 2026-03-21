Signori, siamo alla follia: a Goiania si è aperta una voragine sul rettilineo, Sprint della MotoGP a rischio. Saltano Moto2 e Moto3

18:20 - AGGIORNAMENTO: Gli operai al lavoro per sistemare la buca hanno aperto un canale nell'asfalto per capire quanto fosse grave il danno e riparare il tutto. A quanto pare, un tubo per il drenaggio dell'acqua sull'asfalto ha ceduto in seguito alle forti piogge di mercoledì. L'organizzazione sta quindi aspettando che il nuovo asfalto si secchi, a quel punto la MotoGP prenderà il via con 20 minuti di ritardo rispetto al programma, quindi alle 19:20. Le qualifiche di Moto3 e Moto2 si svolgeranno in seguito, rispettivamente alle 20:10 e alle 21:05.



Sono le 16:39 in Italia (le 12:39 in Brasile) quando ci arriva un comunicato stampa da parte del MotoGP Sports Entertainment Group, società che ha preso il posto di Dorna. Il messaggio è quasi surreale: