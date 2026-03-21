Signori, siamo alla follia: a Goiania si è aperta una voragine sul rettilineo, Sprint della MotoGP a rischio. Saltano Moto2 e Moto3

18:20 - AGGIORNAMENTO: Gli operai al lavoro per sistemare la buca hanno aperto un canale nell'asfalto per capire quanto fosse grave il danno e riparare il tutto. A quanto pare, un tubo per il drenaggio dell'acqua sull'asfalto ha ceduto in seguito alle forti piogge di mercoledì. L'organizzazione sta quindi aspettando che il nuovo asfalto si secchi, a quel punto la MotoGP prenderà il via con 20 minuti di ritardo rispetto al programma, quindi alle 19:20. Le qualifiche di Moto3 e Moto2 si svolgeranno in seguito, rispettivamente alle 20:10 e alle 21:05.
Sono le 16:39 in Italia (le 12:39 in Brasile) quando ci arriva un comunicato stampa da parte del MotoGP Sports Entertainment Group, società che ha preso il posto di Dorna. Il messaggio è quasi surreale:
“A causa delle forti piogge che hanno recentemente colpito la regione, si è verificato un problema sulla superficie della pista sul rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna.
La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile.
A causa dei tempi necessari per completare le riparazioni, la prossima sessione in pista in programma sarà la MotoGP Tissot Sprint.
Le qualifiche per le classi Moto2 e Moto3 sono state rinviate a data da destinarsi.
Ulteriori informazioni saranno fornite alle ore 14:00”.
Di fatto, un tratto d’asfalto piuttosto ampio a inizio rettilineo ha ceduto spalancando una voragine in pista. Sembra la brutta storia di cattiva manutenzione di cui capita di leggere spesso sulla cronaca locale, invece è un weekend di gara della MotoGP, su di un circuito . Ci sono buone probabilità che la giornata del sabato sia saltata, anche per la Sprint della MotoGP che si dovrebbe correre tra circa due ore, tempo che non sembra neanche sufficiente a sistemare il danno. Oltre a questo va considerato che esattamente come ha ceduto l’asfalto in quel punto il problema si potrebbe ripresentare in qualsiasi altra parte del tracciato.
Nel frattempo, alle 16:56, è arrivata una comunicazione di Tome Alfonso, FIM MotoGP Safety Officer: “A causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si è formato un avvallamento sulla superficie della pista dovuto al movimento del terreno. Il buco si trova fuori dalla traiettoria ideale e stiamo già intervenendo per risolvere il problema. Se tutto va bene, dovremmo riuscire a disputare lo Sprint di MotoGP oggi.”
Secondo Sandro Donato Grosso però, in circuito per Sky Sport MotoGP, Pecco Bagnaia ha raccontato di essere passato più volte in quel punto.