La MotoGP ha lavorato a lungo per tornare in Brasile dopo vent’anni. E ha fatto bene, d’altronde uno dei popoli che riescono meglio a celebrare il motorsport, a maggior ragione se uno come Diogo Moreira si presenta in conferenza stampa con un casco replica di Aytron Senna. E se un altro, Franco Morbidelli, ha portato in circuito quella parte di famiglia che non lo ha mai visto correre. Il layout del circuito è piacevole, la pista velocissima e il fatto che sia anche piuttosto breve ha portato gli organizzatori a fissare la durata del GP a 31 giri.I problemi però sono iniziati presto, anzi prestissimo. Mercoledì il circuito è stato colpito da una violenta alluvione che ha messo in seria difficoltà le infrastrutture, a partire dall’asfalto del circuito e continuando con il resto del paddock. In rete hanno cominciato a girare foto spaventose, con una densa fanghiglia arancione a ricoprire la pista. Qualcuno ha cominciato a pubblicare le foto, qualcun altro ha parlato di scatti realizzati con intelligenza artificiale. Le informazioni da parte del MotoGP Sports Entertainment Group, che ha preso il posto di Dorna, sono a zero. Zero articoli, zero notizie, zero video. Zero risposte ai tantissimi giornalisti che non sono partiti per la trasferta a causa dei costi altissimi da sostenere in loco, perché in zona c’è stato un rincaro folle dei prezzi per quanto riguarda gli hotel, cosa che succedeva - in misura minore - anche a Termas de Rio Hondo.