L’addio in tre atti di una leggenda: è il Last Dance di Oleksandr Usyk. Il re della boxe contemporanea annuncia il ritiro. Chi sono gli avversari? Il primo incontro è alle Piramidi di Giza

Battere il ferro finché è caldo. Queste probabilmente le parole che risuonano nella mente di Oleksandr Usyk. L'ucraino ha unificato le cinture dei pesi massimi nel 2024, centrando un'impresa che mancava da oltre vent'anni. Ma il tempo non fa sconti e a gennaio prossimo compirà quarant'anni: gli restano poche cartucce da spararsi. E allora “pecunia non olet” dicevano i latini, e anche per il buon Usyk è arrivato il momento di monetizzare. Qualche giorno fa nella puntata del podcast Inside The Ring, prodotto dalla rivista The Ring e con Devin Haney come ospite co-conduttore, Usyk ha svelato il suo piano prima del ritiro. “Quanto a lungo starai ancora nella boxe?” gli chiede Haney. “Tre” risponde il campione. Tre anni? “No no, altri tre match”. Tre incontri, poi basta. Un ultimo ballo in tre atti. Il primo è già noto e annunciato, ed è, per molti appassionati, una vergogna tanto quanto i match di Jake Paul. Usyk affronterà Rico Verhoeven, kickboxer olandese fra i migliori di sempre, in un match alle Piramidi di Giza. Ovviamente tutto riccamente finanziato dallo sceicco Turki Al-Sheikh. Beh, quantomeno Jake Paul prima di combattere contro Anthony Joshua qualche match di pugilato lo aveva fatto. Per Verhoeven sarà il primo incontro di boxe della carriera. O meglio il secondo, dopo un match nel 2014 contro un ungherese dal record di 0-5. Ma non è tutto, qui in palio ci sarà addirittura la cintura Wbc di Usyk. E pensare che c'è chi da anni scala il ranking, per poi vedersi scavalcato da un kickboxer. Il potere dei soldi, e più che Usyk qui è la Wbc che dovrebbe vergognarsi.