Clamoroso in Moto3! Adrian Fernandez di Leopard Racing correva con motori manomessi: squalificato per sei GP

I comunicati arrivati in sala stampa sono due. Il primo si riferisce ai primi quattro GP, (quindi Thailandia, Brasile, Stati Uniti e Spagna) e spiega di come, durante un controllo di routine, lo Steward Panel abbia constatato una rimozione dei sigilli sul motore #810, giunto a fine vita. Non che servisse manomettere dei componenti per incorrere in una squalifica. A questo punto, la Direzione Gara ha preso in esame un altro motore, l’#811, impiegato in Francia e Catalogna: anche in questo caso è stata evidenziata una potenziale manomissione.



È facile immaginare che ci sarà un ricorso da parte di Leopard Racing, difficile pensare invece che le cose possano cambiare: se la Direzione Gara è arrivata a squalificare un pilota in piena lotta per il titolo per sei GP significa che c’erano tutti gli estremi per farlo, al netto delle indicazioni formali scritte nei comunicati. Più probabile, invece, che possano emergere altre irregolarità, magari denunciate dalla stessa Leopard Racing che ora si trova con Guido Pini (9° piazza, 47 punti) come prima forza in campionato.