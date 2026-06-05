“Dalle stelle alle stalle”: Pecco Bagnaia impietoso, anche se per Balaton è già l’ultima volta. E sulla “direzione Ducati…”

“Arriviamo alle stalle dalle stelle – ha commentato, mettendo a confronto il Mugello con Balaton Park - se il circuito è questo, fai fatica a fare qualcosa per cambiarlo. Il Mugello è una delle due piste più belle del mondo, mentre questa è di gran lunga la più brutta che esista. Sappiamo che è una situazione temporanea perché l'anno prossimo non correremo più qui. So che la sicurezza viene messa al primo posto e che stanno cercando di fare il massimo, però se il layout è questo è difficile migliorarlo”. Di migliore, piuttosto, per Pecco c’è la Ducati Desmosedici, tanto che il due volte campione del mondo sembra più ottimista rispetto al disastro ungherese dello scorso anno. “Credo che rispetto allo scorso anno – dice - quando per me è stato un disastro e non riuscivo minimamente a spingere né a trovarmi a mio agio, la moto di quest'anno si adatterà meglio. Possiamo quindi pensare di fare bene”.

La moto con cui l’anno scorso non ha mai trovato feeling, quest’anno gli piace di più, soprattutto dopo che nel box Ducati si è iniziato a lavorare in una direzione. “È vero che ci manca ancora un po' di continuità sul ritmo gara, infatti consumiamo ancora troppo la gomma posteriore – spiega - Però ci stiamo muovendo nella direzione giusta e, dai test di Jerez, abbiamo fatto passi avanti praticamente ogni weekend. Barcellona è stata un po' un caso a sé. È vero che ho ottenuto un buon risultato, però non ero al 100%, mentre al Mugello sì. È sempre stata una pista alla quale mi sono adattato bene, quindi vedremo qui a Balaton. Per andare forte bisogna sempre gestire un minimo la gomma, quindi vedremo. Sicuramente quest'anno il fatto che la moto si fermi bene e giri meglio rappresenta un passo avanti. L'anno scorso è stato complicato per me: facevo fatica a frenare forte e a farla girare in ingresso curva. Quest'anno sembra andare meglio. Posso frenare più forte e fermare meglio la moto. Quando lascio i freni, la moto inizia a girare in modo più naturale”.