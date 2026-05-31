Un Mugello da godere così neanche ai tempi di Vale: Bezzecchi, Martìn, Bagnaia firmano un pezzo di storia (con Aprilia e Ducati)

Il ragazzo di Viserba ha quella cosa lì, di chi riesce a far notare prima l’uomo del pilota. “Incredibile – ha detto rivolgendosi direttamente al Mugello - è qualcosa che sognavo da quando sono bambino e riuscire a realizzarlo è bellissimo. Grazie col cuore, grazie a tutti, ragazzi”. Che poi sono le stesse parole dette, da terzo, da un Pezzo Bagnaia che avrà pure preso paga dalle Aprilia, ma ha vissuto qui la domenica che serviva. “Ho dato tutto per il pubblico –ha raccontato - è stata davvero dura, negli ultimi giri stavo faticando. Ho visto che le Aprilia e Bez hanno fatto un lavoro fantastico. Ma grazie a tutti, al mio team, meritiamo questo risultato”. In mezzo ai due amici e futuri compagni di squadra proprio in Aprilio, uno Jorge Martìn tutto consistenza in questa domenica del Mugello.

“Sono molto contento – ha detto lo spagnolo - il team ha lavorato in modo straordinario. Ho cercato di recuperare la fiducia, ma ho un po' sofferto questo weekend. Oggi Marco è stato impressionante, sono contento per lui: vincere al Mugello è speciale per lui. Io? Voglio continuare con questo progresso”. Già detto di Ai Ogura, che ha chiuso quarto a meno di niente da Bagnaia, il quinto posto se l’è preso Fabio Di Giannantonio, capace di una gran rimonta dopo una partenza difficile che lo ha costretto a gaurdare da lontano i primi nonostante avesse lo stesso passo. Il pilota romano ha avuto la meglio su Pedro Acosta e Marc Marquez, mentre a chiudere la top 10 ci hanno pensato Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Diogo Moreira. Nei dieci, quindi, solo una KTM, quella di Pedro Acosta, e una Honda, quella di Fermin Aldeguer e, per il resto, solo moto italiane. Quanto agli altri piloti italiani, invece, Enea Bastianini s’è steso mentre lottava per una posizione in top 10, mentre Luca Marini, Franco Morbidelli e Michele Pirro hanno chiuso rispettivamente tredicesimo, quattordicesimo e diciannovesimo.