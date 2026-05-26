Il Mugello si prepara a Misano: Bagnaia fa un tempo assurdo con la Panigale, Iannone frusta l’Harley e…

Parallelamente alla ricerca della linea perfetta di Bagnaia, il tracciato romagnolo ha tenuto a battesimo il debutto di Andrea Iannone sulla Harley-Davidson stradale con cui affronterà la Bagger World Cup, neonata categoria inserita nel programma del motomondiale. La guida di una Bagger impone una totale formattazione dello stile di un pilota di velocità: non si persegue la massima velocità di percorrenza in curva, ma la gestione di masse imponenti, quote ciclistiche inedite e una coppia motrice straripante. La sessione sotto il sole della Riviera è servita al pilota di Vasto per accumulare i primi chilometri ed equilibrare la propria aggressività.

Tuttavia, le dinamiche di Misano nei giorni che precedono il Mugello non si esauriscono con i test stradali. Ducati ha infatti prenotato il circuito per una due giorni di test privati di cruciale importanza, invitando e condividendo i costi con gli altri quattro costruttori della classe regina: Aprilia, KTM, Yamaha e Honda. In condizioni meteo ottimali, con temperature intorno ai 30 gradi, i team di collaudo sono scesi in pista per portare avanti il doppio binario dello sviluppo. Da una parte l'affinamento delle attuali 1000cc con pneumatici Michelin, dall'altra i primi fondamentali passi avanti sui prototipi da 850cc che debutteranno nel 2027 con coperture Pirelli.