Amore, non è come sembra: in MotoGP potremmo dire addio alla seconda moto dal 2027 ma non per avvicinarci ancora alla Formula 1

Che in MotoGP tirasse aria di cambiamento non lo scopriamo certo oggi. Tutto è iniziato con il periodo della pandemia e l’addio di Valentino Rossi: poca gente in circuito, poco interesse, nessuna vera direzione per il futuro. Così sono state introdotte le Sprint al sabato, il carro bestiame coi piloti attorno al circuito a sostituire il warm up di Moto2 e Moto3, le tappe in Fan Zone da parte dei piloti, la sigla d’apertura. Alcune cose sono riuscite, altre meno.



Nel frattempo è arrivata Liberty Media, che come ogni innesto fatto nel modo giusto si sta prendendo il tempo necessario per cambiare la MotoGP a partire da un pesante rebranding del logo e dei lavoratori nel paddock, che oggi indossano tutti un completo color crema e scarpe Adidas.



Il 2027 segnerà la rivoluzione più importante: il cambio regolamentare e quello del fornitore degli pneumatici, con Michelin che lascia il posto a Pirelli, sono questioni fondamentali ma non così importanti quanto lo è l’accordo tra i costruttori e MotoGP Sports Entertainment Group, l’ex Dorna. La trattativa, farraginosa, arranca. Sul tavolo ci sono i soldi. Le case vogliono una quota dei ricavi (e non una cifra fissa) e alcune, come ad esempio la Honda, puntano ad avere quote più sostanziose, un po’ come succede in Formula 1 con Ferrari che è riuscita a dare un valore economico al proprio blasone. L’organizzatore, dall’altra parte, vuole vendere “the most exciting sport on Earth” e attirare nuovi sponsor anche attraverso una lunga serie di accorgimenti che comprendono un paddock più dedicato a vip e influencer.



Stando a quanto riportato dai colleghi di Motorsport c’è un nuovo nodo nella trattativa tra costruttori e MSEG per il contratto che rimarrà in vigore dal 2027 al 2031: il numero di moto per ogni pilota MotoGP, che potrebbe passare da due a una, esattamente come accade per Moto2, Moto3, Superbike e Formula 1. A sentire la notizia verrebbe da chiedersi se Liberty Media stia davvero tentando di trasformare la MotoGP in una copia più povera e piccola del suo campionato più importante. A quanto pare però è tutto il contrario, perché a fare richiesta di ridurre il numero di moto disponibili da due a una sarebbero stati alcuni costruttori per una questione di contenimento dei costi: meno meccanici, meno componenti, meno lavoro di messa a punto.