“Il vento non lo fermi”: se volete sapere come sta davvero Danilo Petrucci, passate sotto un ponte a Terni! Intanto BMW…

La dinamica la conosciamo: il solito copione spietato che ricorda da vicino pure la carambola di Marc Márquez nella Sprint di Le Mans. Danilo che pinza forte nell’unico modo possibile per questa Bmw M 1000 RR, il posteriore si scompone, lo pneumatico che perde aderenza e si trasforma in una catapulta cieca. Due metri in aria, poi l’impatto. Il referto dei medici parla chiaro: frattura del coccige, contusioni pesanti alla schiena, all’anca e alla mano. Roba che porta dolore. Roba che porta a pensare. Roba che, però, non mette in discussione l’obiettivo: tornare. Mentre a guardare in BMW ci si accorge che forse Danilo Petrucci non è quello messo peggio. E che peggio, piuttosto, ci sta una BMW che, nonostante il colosso che è, s’è dimostrata poca cosa senza Toprak Razgatlioglu. Poca cosa e adesso anche senza piloti, visto che pure Oliveira è fuori dai giochi e il team Rokit SMR si ritrova improvvisamente a gestire una crisi d’identità tecnica e umana tutt’altro che banale.

Forse in BMW, adesso, potrebbe aiutare un motto: il vento non lo fermi. Lo stesso che per Danilo Petrucci, come scrive la sua stessa gente di Terni, è certezza e non spinta motivazionale. E se la politica nel racing dei tedeschi vacilla sotto i colpi dell’emergenza, la certezza resta, paradossalmente, Danilo Petrucci. Anche se si è rotto. Anche se potrebbe rompersi (inteso come stancarsi e cominciare a pensare a un addio). Gli accertamenti delle prossime ore definiranno i tempi di recupero, ma intanto la risposta sul come stia davvero Petrucci la sanno già a Terni: il vento non lo fermi.