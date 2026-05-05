Alla fine è successo: Andrea Iannone tornerà nel paddock della MotoGP dal Mugello (con tanto di valigie) per la Harley-Davidson Bagger World Cup

Mancava solo una cosa alla Bagger Cup di Harley-Davidson, che ha debuttato in grande stile durante il GP delle Americhe ad Austin: i piloti. E non soltanto in termini numerici, visto che la griglia di partenza era composta da nove piloti. Mancavano i nomi. Qualcuno che potesse accendere la curiosità del pubblico e far evaporare pesanti bicchieri di birra a suon di opinioni al bar. Ecco quindi che in griglia a partire dalla prossima gara al Mugello ci sarà anche Andrea Iannone, che correrà col Team Niti Racing assieme a Oscar Guiterrez e Dimas Ekky Pratama.



L’affare è andato in porto dopo una lunga trattativa che avrebbe voluto Iannone sulla Harley allestita da Fabrizio Cecchini, il quale però non ha trovato un accordo economico con gli organizzatori del campionato: troppe spese e troppe incertezze che verosimilmente avrebbero trasformato l’avventura in un bagno di sangue per il manager romagnolo.



Eppure se investi in un campionato monomarca e lo porti nel circuito del motomondiale non bastano gare combattute e dei missili da quasi due litri di cubatura con tanto di valigie: devi garantire che se ne parli e, adesso, sappiamo che succederà.