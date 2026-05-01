Salutiamo la magia esotica dei Pedrosa, i Petrucci, gli Iannone e tutti gli altri: la MotoGP ha cancellato le wildcard per fare politica?

Di storie così però ce ne sono tante. C’è il ritorno di Dani Pedrosa a Jerez, le apparizioni di Danilo Petrucci con Suzuki e Ducati, quella di Andrea Iannone a Sepang con VR46 e tante altre situazioni, anche quelle che non nascono mai come un rientro di Valentino Rossi. E queste solo negli ultimi anni. Le wildcard avevano un sapore speciale, erano un desiderio espresso dal genio delle corse che ti permetteva di tornare indietro a una sera d’estate ed emozionati ancora come quella volta lì. Era portare nel presente un momento in cui eravamo tutti più giovani, più leggeri e, al contempo, l’antidoto alle minestre riscaldate, un monito a non tornare mai con l’ex perché quelle gare ci lasciavano con la lucida consapevolezza che il tempo passa per tutti. Per loro che corrono e per noi che li guardiamo.



Eppure l’organizzatore le sa queste cose, ci punta sempre. Di conseguenza, con un po’ di malizia, viene da pensare che questa decisione vada a braccetto con la richiesta fatta alle squadre di istituire la figura del terzo pilota, esattamente come in Formula 1. Per accantonare quei sogni un po’ esotici di vedere quel pilota lì con una tuta diversa ma lo stesso stile di sempre a favore della strategia, delle 22 moto in pista a tutti i costi per far contenti gli sponsor. E senza tute improvvisate, corse folli all’aeroporto e piloti non proprio in formissima, anche se mai così contenti di tornare nel paddock. Ora, volenti o nolenti, i team saranno quasi obbligati a eleggere il terzo pilota. E il fatto che questo bando alle wildcard sia passato a livello regolamentare significa che l'accordo tra case e Liberty Media è stato raggiunto.