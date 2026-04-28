42 chilometri in tuta da gara in memoria del figlio Luca, alla maratona di Londra la vera impresa l’ha fatta Sylvain Guintoli. Ed è subito boom di donazioni per la lotta contro il cancro

Sylvain Guintoli l’aveva promesso e ce l’ha fatta. L’ex campione del mondo Superbike, in occasione della maratona di Londra 2026, ha percorso tutti e 42 i chilometri della corsa indossando la tuta da gara con cui aveva scelto di onorare la memoria del figlio Luca, scomparso nel luglio 2025 a causa di un cancro a soli sei anni. Al suo fianco, per ogni metro, le figlie Alicia e Layla, anche loro con una canotta che riprendeva la stessa grafica in omaggio al fratellino.

Guintoli aveva parlato di questa corsa ovunque: agli eventi MotoGP, a quelli dell’EWC - campionato in cui correva - e in ogni occasione utile per dare visibilità alla causa. Non era una gara, era una promessa. E l’ha mantenuta in 3 ore, 47 minuti e 46 secondi, un tempo che secondo TNT Sports varrebbe ufficiosamente il record mondiale per la maratona più veloce mai corsa in tuta da gara.