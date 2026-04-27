Salvate il soldato Fabio Quartararo: “Non sono stupido” è tutto quello che riesce a dire dopo Jerez

Ok, gli avevano fatto anche delle promesse che poi non si sono trasformate in risultati, ma è chiaro da tempo che una rivoluzione come quella che è in corso in Yamaha MotoGP avrebbe messo in stand by ogni ambizione concreta di vittoria. Risultato? Adesso Fabio Quartararo sembra il generale arreso di un esercito che invece ha voglia di combattere, pur sapendo che non sarà senza sangue e senza perdite. Nel futuro del francese, stando a quanto viene dato praticamente per certo nel paddock, c’è la Honda. Ma il presente? Ha senso andare avanti così da separati in casa che rischiano solo di odiarsi a vicenda?

Quartararo farebbe bene a chiederselo. Yamaha farebbe bene a chiederselo. Anche perché le parole ormai sono quelle che sono. “Ci sono molti aspetti in cui abbiamo problemi e difficoltà – dice ancora il francese in un media scrum che sembra un trattato su pessimismo e fastidio - Anche se ne risolviamo uno, ne spunta subito un altro. Non abbiamo un nuovo motore da testare, ma la velocità massima è l’ultimo dei nostri problemi. Non c'è molto da dire: ho provato a guidare in modo diverso, con uno stile diverso, ma non è cambiato nulla. Personalmente, so benissimo cosa ci serve, ma saperlo è una cosa, realizzarlo è tutt'altra”. E’, di fatto, l’elenco delle sofferenze tecniche che Quartararo vive, a cui si aggiunge, però, anche l’elenco ancora più pesante delle sofferenze emotive, con il francese che arriva a ammettere di chiedersi addirittura dove è finita la sua passione. “Personalmente – conclude - non sono stupido; so come si guida e quanto stiamo perdendo. In effetti, è evidente: un anno fa ero sul podio e oggi sono a 30 secondi di distacco. Vorrei solo riscoprire la passione per la guida e divertirmi in sella alla moto".